https://ria.ru/20240607/pashinyan-1951308592.html

Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с ШОС

Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с ШОС - РИА Новости, 07.06.2024

Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжаном Мином заявил о важности... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:01

2024-06-07T13:01

2024-06-07T13:01

в мире

армения

никол пашинян

чжан мин

шос

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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжаном Мином заявил о важности сотрудничества страны с ШОС, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского правительства. "Премьер-министр приветствовал визит Чжана Мина в Армению и подчеркнул важность развития сотрудничества с ШОС. Пашинян отметил, что Армения заинтересована в углублении широкого регионального сотрудничества, и в этом контексте коснулся проекта правительства Армении "Перекресток мира", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. Отмечается, что генсек ШОС подчеркнул заинтересованность секретариата организации в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией. Собеседники обменялись мнениями о деятельности Шанхайской организации сотрудничества и дальнейшем сотрудничестве, заявили в пресс-службе. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена.

https://ria.ru/20240531/shos-1949637781.html

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в мире, армения, никол пашинян, чжан мин, шос