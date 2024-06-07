https://ria.ru/20240607/parashyutist-1951531339.html

В Волгоградской области разбился парашютист

В Волгоградской области разбился парашютист - РИА Новости, 07.06.2024

В Волгоградской области разбился парашютист

Парашютист, на счету которого более 140 прыжков, разбился из-за сильного порыва ветра при приземлении на базу авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб" в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:20

2024-06-07T20:20

2024-06-07T22:51

происшествия

волгоградская область

волжский

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ВОЛГОГРАД, 7 июн - РИА Новости. Парашютист, на счету которого более 140 прыжков, разбился из-за сильного порыва ветра при приземлении на базу авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб" в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в клубе. "Сегодня на базе центра тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок. Из-за резкого порыва ветра он травмировался при приземлении, ударившись о столб", - сообщили в клубе. По словам собеседника агентства, мужчина перед прыжком прошел медосмотр, получил допуск. При этом, отметили в "Юном ястребе", накануне прыжков стояла хорошая погода. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавший был доставлен в больницу города Волжский, но несмотря на старания врачей спортсмен скончался в реанимации.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ после гибели парашютиста организовало доследственную проверку по признакам преступления по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", также Южная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20230502/turist-parashyutist-1869095145.html

волгоградская область

волжский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, волжский