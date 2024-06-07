Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области разбился парашютист - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 07.06.2024 (обновлено: 22:51 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/parashyutist-1951531339.html
В Волгоградской области разбился парашютист
В Волгоградской области разбился парашютист - РИА Новости, 07.06.2024
В Волгоградской области разбился парашютист
Парашютист, на счету которого более 140 прыжков, разбился из-за сильного порыва ветра при приземлении на базу авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб" в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:20
2024-06-07T22:51
происшествия
волгоградская область
волжский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
ВОЛГОГРАД, 7 июн - РИА Новости. Парашютист, на счету которого более 140 прыжков, разбился из-за сильного порыва ветра при приземлении на базу авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб" в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в клубе. "Сегодня на базе центра тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок. Из-за резкого порыва ветра он травмировался при приземлении, ударившись о столб", - сообщили в клубе. По словам собеседника агентства, мужчина перед прыжком прошел медосмотр, получил допуск. При этом, отметили в "Юном ястребе", накануне прыжков стояла хорошая погода. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавший был доставлен в больницу города Волжский, но несмотря на старания врачей спортсмен скончался в реанимации.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ после гибели парашютиста организовало доследственную проверку по признакам преступления по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", также Южная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20230502/turist-parashyutist-1869095145.html
волгоградская область
волжский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, волжский
Происшествия, Волгоградская область, Волжский
В Волгоградской области разбился парашютист

В Волгоградской области парашютист разбился из-за сильного порыва ветра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 июн - РИА Новости. Парашютист, на счету которого более 140 прыжков, разбился из-за сильного порыва ветра при приземлении на базу авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб" в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в клубе.
«
"Сегодня на базе центра тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок. Из-за резкого порыва ветра он травмировался при приземлении, ударившись о столб", - сообщили в клубе.
По словам собеседника агентства, мужчина перед прыжком прошел медосмотр, получил допуск. При этом, отметили в "Юном ястребе", накануне прыжков стояла хорошая погода.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавший был доставлен в больницу города Волжский, но несмотря на старания врачей спортсмен скончался в реанимации.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ после гибели парашютиста организовало доследственную проверку по признакам преступления по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", также Южная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста
2 мая 2023, 11:32
 
ПроисшествияВолгоградская областьВолжский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала