https://ria.ru/20240607/palata-1951361186.html

Счетная палата выявила девять министерств и ведомств, "кошмарящих" бизнес

Счетная палата выявила девять министерств и ведомств, "кошмарящих" бизнес - РИА Новости, 07.06.2024

Счетная палата выявила девять министерств и ведомств, "кошмарящих" бизнес

Счетная палата РФ выявила девять министерств и ведомств, которые "кошмарят" бизнес в России, несмотря на проводимую в стране административную реформу по... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:39

2024-06-07T14:39

2024-06-07T14:39

пмэф-2024

экономика

россия

светлана орлова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Счетная палата РФ выявила девять министерств и ведомств, которые "кошмарят" бизнес в России, несмотря на проводимую в стране административную реформу по контрольно-надзорной деятельности, следует из слов аудитора Счетной палаты Светланы Орловой, выступившей на сессии ПМЭФ "Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики". "Счетная палата проверила 44 министерства и ведомства, и те рекомендации, которые мы дали правительству, они практически все исполнены", - сказала Орлова. Однако, по ее словам, "у нас есть 9 министерств и ведомств, которые не все задачи выполняют, и мы считаем, что они "кошмарят" бизнес". "Давайте возьмем Роспотребнадзор. Я встречалась с ними – было 500 работников Роспотребнадзора со всех регионов России. Я спросила: а что вы приносите в ВВП? Почему бы нам сегодня с контрольных органов это тоже не спрашивать?", - сказала Орлова. Реформа контрольно-надзорной деятельности в России проводится с 2019 года, ее цель - сократить количество требований и ограничений для ведения бизнеса в стране, и соответственно, уменьшить административную нагрузку на добросовестных предпринимателей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240531/gospodderzhka-1949689157.html

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экономика, россия, светлана орлова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)