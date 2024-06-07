Рейтинг@Mail.ru
СМИ: шотландка потребовала от создателей сериала "Олененок" крупную сумму - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 07.06.2024 (обновлено: 05:29 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/orlenok-1951191758.html
СМИ: шотландка потребовала от создателей сериала "Олененок" крупную сумму
СМИ: шотландка потребовала от создателей сериала "Олененок" крупную сумму - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: шотландка потребовала от создателей сериала "Олененок" крупную сумму
Жительница Шотландии, заявившая, что была прототипом женщины-сталкера из популярного сериала "Олененок", подала в суд на компанию-производителя Netflix с... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T01:42
2024-06-07T05:29
шотландия
сша
калифорния
netflix
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900263902_0:161:3356:2048_1920x0_80_0_0_5719ffcb81b4fb4e1238a09d74ec28d0.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жительница Шотландии, заявившая, что была прототипом женщины-сталкера из популярного сериала "Олененок", подала в суд на компанию-производителя Netflix с требованием выплатить ей не менее 170 миллионов долларов в качестве компенсации за порочащий ее образ, сообщает журнал Variety.Британский мини-сериал "Олененок" снят в жанре "черной комедии". Его главный герой начинающий комик Донни Данн работает барменом в одном из лондонских пабов. Одна из его клиенток Марта, женщина с избыточным весом, привязывается к Донни и начинает преследовать его как лично, так и в интернете.Фиона Харви заявила, что персонаж Марты, сыгранный Джессикой Ганнинг, основан на ее личности. Она подала в суд на Netflix, обвиняя производителя сериала в диффамации, намеренном причинении эмоционального страдания, халатности и нарушении ее права на публичность.Иск был подан в четверг в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, отмечает издание.
https://ria.ru/20240403/rouling-1937437247.html
шотландия
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900263902_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_641cc7d047ccecd9e298e17c991bea00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шотландия, сша, калифорния, netflix
Шотландия, США, Калифорния, Netflix
СМИ: шотландка потребовала от создателей сериала "Олененок" крупную сумму

Variety: шотландка требует от создателей сериала "Олененок" $170 миллионов

© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жительница Шотландии, заявившая, что была прототипом женщины-сталкера из популярного сериала "Олененок", подала в суд на компанию-производителя Netflix с требованием выплатить ей не менее 170 миллионов долларов в качестве компенсации за порочащий ее образ, сообщает журнал Variety.
Британский мини-сериал "Олененок" снят в жанре "черной комедии". Его главный герой начинающий комик Донни Данн работает барменом в одном из лондонских пабов. Одна из его клиенток Марта, женщина с избыточным весом, привязывается к Донни и начинает преследовать его как лично, так и в интернете.
Фиона Харви заявила, что персонаж Марты, сыгранный Джессикой Ганнинг, основан на ее личности. Она подала в суд на Netflix, обвиняя производителя сериала в диффамации, намеренном причинении эмоционального страдания, халатности и нарушении ее права на публичность.
Иск был подан в четверг в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, отмечает издание.
Писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Джоан Роулинг поставила на карту все
3 апреля, 08:00
 
ШотландияСШАКалифорнияNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала