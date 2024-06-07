СМИ: шотландка потребовала от создателей сериала "Олененок" крупную сумму
Variety: шотландка требует от создателей сериала "Олененок" $170 миллионов
© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жительница Шотландии, заявившая, что была прототипом женщины-сталкера из популярного сериала "Олененок", подала в суд на компанию-производителя Netflix с требованием выплатить ей не менее 170 миллионов долларов в качестве компенсации за порочащий ее образ, сообщает журнал Variety.
Британский мини-сериал "Олененок" снят в жанре "черной комедии". Его главный герой начинающий комик Донни Данн работает барменом в одном из лондонских пабов. Одна из его клиенток Марта, женщина с избыточным весом, привязывается к Донни и начинает преследовать его как лично, так и в интернете.
Фиона Харви заявила, что персонаж Марты, сыгранный Джессикой Ганнинг, основан на ее личности. Она подала в суд на Netflix, обвиняя производителя сериала в диффамации, намеренном причинении эмоционального страдания, халатности и нарушении ее права на публичность.
Иск был подан в четверг в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, отмечает издание.
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