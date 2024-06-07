https://ria.ru/20240607/orlenok-1951191758.html

СМИ: шотландка потребовала от создателей сериала "Олененок" крупную сумму

СМИ: шотландка потребовала от создателей сериала "Олененок" крупную сумму - РИА Новости, 07.06.2024

СМИ: шотландка потребовала от создателей сериала "Олененок" крупную сумму

Жительница Шотландии, заявившая, что была прототипом женщины-сталкера из популярного сериала "Олененок", подала в суд на компанию-производителя Netflix с... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T01:42

2024-06-07T01:42

2024-06-07T05:29

шотландия

сша

калифорния

netflix

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900263902_0:161:3356:2048_1920x0_80_0_0_5719ffcb81b4fb4e1238a09d74ec28d0.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жительница Шотландии, заявившая, что была прототипом женщины-сталкера из популярного сериала "Олененок", подала в суд на компанию-производителя Netflix с требованием выплатить ей не менее 170 миллионов долларов в качестве компенсации за порочащий ее образ, сообщает журнал Variety.Британский мини-сериал "Олененок" снят в жанре "черной комедии". Его главный герой начинающий комик Донни Данн работает барменом в одном из лондонских пабов. Одна из его клиенток Марта, женщина с избыточным весом, привязывается к Донни и начинает преследовать его как лично, так и в интернете.Фиона Харви заявила, что персонаж Марты, сыгранный Джессикой Ганнинг, основан на ее личности. Она подала в суд на Netflix, обвиняя производителя сериала в диффамации, намеренном причинении эмоционального страдания, халатности и нарушении ее права на публичность.Иск был подан в четверг в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, отмечает издание.

https://ria.ru/20240403/rouling-1937437247.html

шотландия

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шотландия, сша, калифорния, netflix