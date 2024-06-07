https://ria.ru/20240607/orban-1951561987.html

Орбан надеется, что в Венгрии не будет всеобщего воинского призыва

Орбан надеется, что в Венгрии не будет всеобщего воинского призыва - РИА Новости, 07.06.2024

Орбан надеется, что в Венгрии не будет всеобщего воинского призыва

Венгрия верит, что ей разрешат такую "роскошь", как отказ от всеобщего воинского призыва, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, подчеркнув, что... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:29

2024-06-07T23:29

2024-06-07T23:29

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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Венгрия верит, что ей разрешат такую "роскошь", как отказ от всеобщего воинского призыва, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, подчеркнув, что решение этого вопроса в любом случае должно оставаться в национальной компетенции, а не навязываться странам ЕС извне. "Венгрия полагает, что вопрос воинского призыва находится исключительно в круге национальных полномочий. Это мы, венгры, будем решать, как оно будет. Я верю, что нам разрешат эту роскошь даже в военные времена - не возвращать воинский призыв, а, скорее, дополнительной подготовкой, обучением обороне в школах мы сможем подготовить нашу молодежь к самообороне без возвращения призыва. Верю, что это возможно", - сказал Орбан в интервью телеканалу TV2. По его словам, вопрос о воинском призыве сейчас находится на повестке дня правительств всех стран ЕС, некоторые из них готовы согласиться на то, чтобы их граждан призывали в "общую европейскую армию", но Венгрия к таким не относится. "Речи также не может идти о том, чтобы венгерскую молодежь призывали в какую-то другую армию, где мы лишимся возможности командовать и нести ответственность за то, куда их направляют. Другие будут принимать решение о жизни венгерских молодых людей - этого нельзя допустить. Разумеется, мы будем выступать против всех таких предложений", - добавил Орбан. Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и во всем ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых. Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной и заявил, что Будапешт против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы отправить воевать на Украину молодежь Центральной Европы из-за роста потерь Киева.

https://ria.ru/20240525/uklonisty-1948380174.html

https://ria.ru/20240503/evrosoyuz-1943641417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, германия, брюссель, виктор орбан, манфред вебер, петер сийярто, евросоюз, европарламент, европейская народная партия