https://ria.ru/20240607/orban-1951561752.html

ЕС может остановить конфликт на Украине за сутки, заявил Орбан

ЕС может остановить конфликт на Украине за сутки, заявил Орбан - РИА Новости, 07.06.2024

ЕС может остановить конфликт на Украине за сутки, заявил Орбан

Руководство Евросоюза могло бы остановить конфликт на Украине за сутки, если бы хотело, однако оно хочет непосредственного столкновения с Россией и движется к... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:24

2024-06-07T23:24

2024-06-07T23:24

специальная военная операция на украине

в мире

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европа

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виктор орбан

дональд трамп

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Руководство Евросоюза могло бы остановить конфликт на Украине за сутки, если бы хотело, однако оно хочет непосредственного столкновения с Россией и движется к этому, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если бы сейчас европейские руководители хотели бы, чтобы был мир, прекращение огня на фронте наступило бы за 24 часа. Им надо было бы только сказать: дорогие украинцы, необходимо прекращение огня, нужно остановиться, мы не дадим больше оружия и денег, пока не будет прекращения огня и мирных переговоров. (Экс-президент США - ред.) Дональд Трамп может это устроить за сутки", - сказал Орбан в интервью телеканалу TV2. По его словам, если страны Запада продолжат принимать решения об отправке Украине все более дальнобойного вооружения в том же темпе, что и до сих пор, "скоро мы приблизимся к конечной и последней остановке, когда западноевропейские или американские военные окажутся на Украине". "В настоящий момент мы находимся в сантиметрах от прямого столкновения", - заявил Орбан, добавив, что "лидеры ЕС этого хотят". После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне. Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.

https://ria.ru/20240607/nato-1951330078.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951244585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, европа, россия, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, евросоюз, нато, европарламент