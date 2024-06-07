ЕС может остановить конфликт на Украине за сутки, заявил Орбан
Орбан: руководство ЕС может завершить конфликт на Украине за сутки, если захочет
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Руководство Евросоюза могло бы остановить конфликт на Украине за сутки, если бы хотело, однако оно хочет непосредственного столкновения с Россией и движется к этому, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если бы сейчас европейские руководители хотели бы, чтобы был мир, прекращение огня на фронте наступило бы за 24 часа. Им надо было бы только сказать: дорогие украинцы, необходимо прекращение огня, нужно остановиться, мы не дадим больше оружия и денег, пока не будет прекращения огня и мирных переговоров. (Экс-президент США - ред.) Дональд Трамп может это устроить за сутки", - сказал Орбан в интервью телеканалу TV2.
По его словам, если страны Запада продолжат принимать решения об отправке Украине все более дальнобойного вооружения в том же темпе, что и до сих пор, "скоро мы приблизимся к конечной и последней остановке, когда западноевропейские или американские военные окажутся на Украине".
"В настоящий момент мы находимся в сантиметрах от прямого столкновения", - заявил Орбан, добавив, что "лидеры ЕС этого хотят".
После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится.
Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне.
Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.