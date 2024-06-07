Мир почти достиг точки невозврата, считает Орбан
Орбан: мир находится в сантиметрах от точки невозврата перед новой войной
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир находится "в сантиметрах" от точки невозврата перед новой большой войной.
"Мы приближаемся к концу своих возможностей. Думаю, существует такая точка, которую трудно определить, но в истории подготовки каждой войны была такая точка, которая содержала последнюю возможность развернуться... Мы на последних минутах, в сантиметрах от точки невозврата", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне.
Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.