https://ria.ru/20240607/orban-1951273838.html

Мир почти достиг точки невозврата, считает Орбан

Мир почти достиг точки невозврата, считает Орбан - РИА Новости, 07.06.2024

Мир почти достиг точки невозврата, считает Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир находится "в сантиметрах" от точки невозврата перед новой большой войной. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:39

2024-06-07T11:39

2024-06-07T11:41

в мире

венгрия

европа

россия

виктор орбан

петер сийярто

нато

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир находится "в сантиметрах" от точки невозврата перед новой большой войной. "Мы приближаемся к концу своих возможностей. Думаю, существует такая точка, которую трудно определить, но в истории подготовки каждой войны была такая точка, которая содержала последнюю возможность развернуться... Мы на последних минутах, в сантиметрах от точки невозврата", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне. Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.

https://ria.ru/20240607/orban-1951254730.html

https://ria.ru/20240606/vengriya-1950911828.html

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