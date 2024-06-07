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Мир почти достиг точки невозврата, считает Орбан - РИА Новости, 07.06.2024
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11:39 07.06.2024 (обновлено: 11:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/orban-1951273838.html
Мир почти достиг точки невозврата, считает Орбан
Мир почти достиг точки невозврата, считает Орбан - РИА Новости, 07.06.2024
Мир почти достиг точки невозврата, считает Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир находится "в сантиметрах" от точки невозврата перед новой большой войной. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:39
2024-06-07T11:41
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир находится "в сантиметрах" от точки невозврата перед новой большой войной. "Мы приближаемся к концу своих возможностей. Думаю, существует такая точка, которую трудно определить, но в истории подготовки каждой войны была такая точка, которая содержала последнюю возможность развернуться... Мы на последних минутах, в сантиметрах от точки невозврата", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне. Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.
https://ria.ru/20240607/orban-1951254730.html
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в мире, венгрия, европа, россия, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз, европарламент
В мире, Венгрия, Европа, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз, Европарламент
Мир почти достиг точки невозврата, считает Орбан

Орбан: мир находится в сантиметрах от точки невозврата перед новой войной

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир находится "в сантиметрах" от точки невозврата перед новой большой войной.
"Мы приближаемся к концу своих возможностей. Думаю, существует такая точка, которую трудно определить, но в истории подготовки каждой войны была такая точка, которая содержала последнюю возможность развернуться... Мы на последних минутах, в сантиметрах от точки невозврата", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Орбан назвал решение ЕС запретить вещание российских СМИ оскорбительным
Вчера, 11:03
Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне.
Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.
Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто
6 июня, 10:44
 
В миреВенгрияЕвропаРоссияВиктор ОрбанПетер СийяртоНАТОЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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