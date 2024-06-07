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Орбан назвал решение ЕС запретить вещание российских СМИ оскорбительным - РИА Новости, 07.06.2024
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11:03 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/orban-1951254730.html
Орбан назвал решение ЕС запретить вещание российских СМИ оскорбительным
Орбан назвал решение ЕС запретить вещание российских СМИ оскорбительным - РИА Новости, 07.06.2024
Орбан назвал решение ЕС запретить вещание российских СМИ оскорбительным
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал совершенно необоснованным и оскорбительным решение Евросоюза запретить доступ к российским СМИ и заявил, что граждан ЕС... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:03
2024-06-07T11:03
в мире
россия
виктор орбан
мария захарова
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал совершенно необоснованным и оскорбительным решение Евросоюза запретить доступ к российским СМИ и заявил, что граждан ЕС таким образом лишили возможности сравнивать сообщения СМИ из России и Украины и решать, где правда. "Евросоюз принял решение, на мой взгляд, совершенно необоснованное и оскорбительное, о том, что страны-члены ЕС больше не могут получать сообщения из России, (российские СМИ - ред.) больше не могут вещать", - сказал он. По его словам, граждан Венгрии, как и остальных граждан ЕС, лишают возможности "посмотреть украинские новости, потом российские новости, а потом решить, где, по их мнению, правда". Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности на территории Евросоюза сотрудников подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
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в мире, россия, виктор орбан, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Виктор Орбан, Мария Захарова, Евросоюз
Орбан назвал решение ЕС запретить вещание российских СМИ оскорбительным

Орбан: ЕС принял оскорбительное решение, запретив вещание российских СМИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал совершенно необоснованным и оскорбительным решение Евросоюза запретить доступ к российским СМИ и заявил, что граждан ЕС таким образом лишили возможности сравнивать сообщения СМИ из России и Украины и решать, где правда.
"Евросоюз принял решение, на мой взгляд, совершенно необоснованное и оскорбительное, о том, что страны-члены ЕС больше не могут получать сообщения из России, (российские СМИ - ред.) больше не могут вещать", - сказал он.
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По его словам, граждан Венгрии, как и остальных граждан ЕС, лишают возможности "посмотреть украинские новости, потом российские новости, а потом решить, где, по их мнению, правда".
Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности на территории Евросоюза сотрудников подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
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