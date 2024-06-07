https://ria.ru/20240607/orban-1951254730.html

Орбан назвал решение ЕС запретить вещание российских СМИ оскорбительным

Орбан назвал решение ЕС запретить вещание российских СМИ оскорбительным - РИА Новости, 07.06.2024

Орбан назвал решение ЕС запретить вещание российских СМИ оскорбительным

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал совершенно необоснованным и оскорбительным решение Евросоюза запретить доступ к российским СМИ и заявил, что граждан ЕС... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:03

2024-06-07T11:03

2024-06-07T11:03

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россия

виктор орбан

мария захарова

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал совершенно необоснованным и оскорбительным решение Евросоюза запретить доступ к российским СМИ и заявил, что граждан ЕС таким образом лишили возможности сравнивать сообщения СМИ из России и Украины и решать, где правда. "Евросоюз принял решение, на мой взгляд, совершенно необоснованное и оскорбительное, о том, что страны-члены ЕС больше не могут получать сообщения из России, (российские СМИ - ред.) больше не могут вещать", - сказал он. По его словам, граждан Венгрии, как и остальных граждан ЕС, лишают возможности "посмотреть украинские новости, потом российские новости, а потом решить, где, по их мнению, правда". Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности на территории Евросоюза сотрудников подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.

https://ria.ru/20240530/mid-1949385655.html

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в мире, россия, виктор орбан, мария захарова, евросоюз