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Орбан осудил провоенную политику Запада - РИА Новости, 07.06.2024
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10:45 07.06.2024 (обновлено: 10:46 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/orban-1951249709.html
Орбан осудил провоенную политику Запада
Орбан осудил провоенную политику Запада - РИА Новости, 07.06.2024
Орбан осудил провоенную политику Запада
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие регионы являются важными и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:45
2024-06-07T10:46
россия
венгрия
москва
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие регионы являются важными и основанными на фактах, провоенная политика Запада может привести к тому, что локальный конфликт эскалируется до уровня мировой войны. Ранее президент РФ заявил о том, что у Москвы есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву. "Россия сказала, что, начиная с этого момента, может поставить оружие противникам США в любой точке мира - это большое заявление, сообщение, основанное на фактах. Это не пропаганда", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, если Россия таким образом ответит на все более дальнобойное оружие, поставляемое Западом Украине, и поставит оружие, например, Кубе или странам Африки, число жертв в мировых конфликтах вырастет, "ситуация везде станет напряженнее". "Мы не изолировали с самого начала региональный конфликт. Провоенные политики сделали из него общеевропейский конфликт, он превратился в конфликт Востока и Запада... Так из региональных конфликтов возникают мировые войны. Вопрос в том, можно ли это остановить? Ну, надежда умирает последней, но каждый день возможность уменьшает", - добавил Орбан.
https://radiosputnik.ru/20230128/orban-1848102934.html
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россия, венгрия, москва, виктор орбан, владимир путин
Россия, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан осудил провоенную политику Запада

Орбан: провоенная политика Запада может привести к мировой войне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие регионы являются важными и основанными на фактах, провоенная политика Запада может привести к тому, что локальный конфликт эскалируется до уровня мировой войны.
Ранее президент РФ заявил о том, что у Москвы есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
"Дрейфуют в сторону войны". Орбан осудил немецкую военную помощь Украине
28 января 2023, 16:01
"Россия сказала, что, начиная с этого момента, может поставить оружие противникам США в любой точке мира - это большое заявление, сообщение, основанное на фактах. Это не пропаганда", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, если Россия таким образом ответит на все более дальнобойное оружие, поставляемое Западом Украине, и поставит оружие, например, Кубе или странам Африки, число жертв в мировых конфликтах вырастет, "ситуация везде станет напряженнее".
"Мы не изолировали с самого начала региональный конфликт. Провоенные политики сделали из него общеевропейский конфликт, он превратился в конфликт Востока и Запада... Так из региональных конфликтов возникают мировые войны. Вопрос в том, можно ли это остановить? Ну, надежда умирает последней, но каждый день возможность уменьшает", - добавил Орбан.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Глава МИД Венгрии обыграл слова Орбана, говоря о выборах в Европарламент
3 июня, 17:40
 
РоссияВенгрияМоскваВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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