Генсек ООН включил армию Израиля в черный список нарушителей
Гутерреш внес ЦАХАЛ в черный список в отношении детей в условиях конфликта
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
ООН, 7 июн — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш добавил израильскую армию в список нарушителей в отношении детей в условиях конфликта, сообщила пресс-служба постпредства республики при организации.
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"Сегодня постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан получил официальное уведомление от Генерального секретаря ООН через руководителя его аппарата о его решении включить Израиль в список стран и вооруженных организаций (включенный в качестве приложения к докладу Генерального секретаря ООН о детях в вооруженных конфликтах), которые не приняли адекватных мер по улучшению защиты детей во время конфликта", — сказано в комментарии.
Среди прочего в документе сказано, что генсек ООН решил включить ЦАХАЛ в доклад о детях в вооруженных конфликтах "как сторону, совершающую нарушения в отношении детей".
В ответ израильский постпред заявил, что крайне шокирован и возмущен "этим позорным решением генерального секретаря". Он отметил, что "армия Израиля — самая высокоморальная армия в мире".
"Это аморальное решение, которое только способствует терроризму и вознаграждает ХАМАС", — подчеркнул Эрдан.
Война в секторе Газа
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
В октябре 2023-го, после проникновения бойцов ХАМАС на юг еврейского государства, где они открыли огонь как по военным, так и по гражданским, в регионе начались очередные боевые столкновения.
В ответ на действия палестинского движения Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.