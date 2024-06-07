https://ria.ru/20240607/oon-1951502686.html

Генсек ООН включил армию Израиля в черный список нарушителей

Генсек ООН включил армию Израиля в черный список нарушителей - РИА Новости, 07.06.2024

Генсек ООН включил армию Израиля в черный список нарушителей

Генсек ООН Антониу Гутерреш добавил израильскую армию в список нарушителей в отношении детей в условиях конфликта, сообщила пресс-служба постпредства республики РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:53

2024-06-07T18:53

2024-06-07T20:56

в мире

израиль

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палестина

антониу гутерреш

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 7 июн — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш добавил израильскую армию в список нарушителей в отношении детей в условиях конфликта, сообщила пресс-служба постпредства республики при организации."Сегодня постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан получил официальное уведомление от Генерального секретаря ООН через руководителя его аппарата о его решении включить Израиль в список стран и вооруженных организаций (включенный в качестве приложения к докладу Генерального секретаря ООН о детях в вооруженных конфликтах), которые не приняли адекватных мер по улучшению защиты детей во время конфликта", — сказано в комментарии.Среди прочего в документе сказано, что генсек ООН решил включить ЦАХАЛ в доклад о детях в вооруженных конфликтах "как сторону, совершающую нарушения в отношении детей".В ответ израильский постпред заявил, что крайне шокирован и возмущен "этим позорным решением генерального секретаря". Он отметил, что "армия Израиля — самая высокоморальная армия в мире". "Это аморальное решение, которое только способствует терроризму и вознаграждает ХАМАС", — подчеркнул Эрдан.Война в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.В октябре 2023-го, после проникновения бойцов ХАМАС на юг еврейского государства, где они открыли огонь как по военным, так и по гражданским, в регионе начались очередные боевые столкновения.В ответ на действия палестинского движения Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сейчас сектор Газа фактически разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.

https://ria.ru/20240606/guterresh-1951182685.html

https://ria.ru/20240603/gaza-1950211459.html

https://ria.ru/20240607/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, оон, ссср, палестина, антониу гутерреш, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году