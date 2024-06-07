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В ООН назвали западный "мирный план" по Украине формулой войны - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 07.06.2024 (обновлено: 18:33 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/oon-1951483929.html
В ООН назвали западный "мирный план" по Украине формулой войны
В ООН назвали западный "мирный план" по Украине формулой войны - РИА Новости, 07.06.2024
В ООН назвали западный "мирный план" по Украине формулой войны
Продвигаемая Западом "формула мира" по урегулированию конфликта на Украине - это формула войны и кровопролития, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:04
2024-06-07T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
анна евстигнеева
оон
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ООН, 7 июн - РИА Новости. Продвигаемая Западом "формула мира" по урегулированию конфликта на Украине - это формула войны и кровопролития, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Насквозь фальшивы и заявления западных стран о стремлении к мирному устойчивому урегулированию конфликта", - сказала Евстигнеева."То, что они предлагают в качестве его решения - это не "формула мира", а формула войны и кровопролития. В ее основе лежит примитивная попытка выдвинуть России ультиматум", - подчеркнула она.По ее словам, созываемая для его продвижения конференция в швейцарском Бюргенштоке ни что иное, как "пропагандистский междусобойчик с нулевой добавленной стоимостью"."Все большему числу членов международного сообщества очевидно, что любые дискуссии по вопросам, затрагивающим суверенитет и безопасность России, бесперспективны, если проводятся без ее представителей и без учета ее интересов", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20240606/zasedanie-1950848283.html
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в мире, украина, россия, анна евстигнеева, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Анна Евстигнеева, ООН
В ООН назвали западный "мирный план" по Украине формулой войны

ООН: западная "формула мира" по Украине — это формула войны и кровопролития

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 июн - РИА Новости. Продвигаемая Западом "формула мира" по урегулированию конфликта на Украине - это формула войны и кровопролития, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
«
"Насквозь фальшивы и заявления западных стран о стремлении к мирному устойчивому урегулированию конфликта", - сказала Евстигнеева.
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«
"То, что они предлагают в качестве его решения - это не "формула мира", а формула войны и кровопролития. В ее основе лежит примитивная попытка выдвинуть России ультиматум", - подчеркнула она.
По ее словам, созываемая для его продвижения конференция в швейцарском Бюргенштоке ни что иное, как "пропагандистский междусобойчик с нулевой добавленной стоимостью".
«
"Все большему числу членов международного сообщества очевидно, что любые дискуссии по вопросам, затрагивающим суверенитет и безопасность России, бесперспективны, если проводятся без ее представителей и без учета ее интересов", - подчеркнула она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАнна ЕвстигнееваООН
 
 
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