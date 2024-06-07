https://ria.ru/20240607/oon-1951483929.html

В ООН назвали западный "мирный план" по Украине формулой войны

В ООН назвали западный "мирный план" по Украине формулой войны - РИА Новости, 07.06.2024

В ООН назвали западный "мирный план" по Украине формулой войны

Продвигаемая Западом "формула мира" по урегулированию конфликта на Украине - это формула войны и кровопролития, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:04

2024-06-07T18:04

2024-06-07T18:33

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ООН, 7 июн - РИА Новости. Продвигаемая Западом "формула мира" по урегулированию конфликта на Украине - это формула войны и кровопролития, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Насквозь фальшивы и заявления западных стран о стремлении к мирному устойчивому урегулированию конфликта", - сказала Евстигнеева."То, что они предлагают в качестве его решения - это не "формула мира", а формула войны и кровопролития. В ее основе лежит примитивная попытка выдвинуть России ультиматум", - подчеркнула она.По ее словам, созываемая для его продвижения конференция в швейцарском Бюргенштоке ни что иное, как "пропагандистский междусобойчик с нулевой добавленной стоимостью"."Все большему числу членов международного сообщества очевидно, что любые дискуссии по вопросам, затрагивающим суверенитет и безопасность России, бесперспективны, если проводятся без ее представителей и без учета ее интересов", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240606/zasedanie-1950848283.html

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в мире, украина, россия, анна евстигнеева, оон