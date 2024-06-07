https://ria.ru/20240607/oman-1951362485.html
Оман стремится к стратегическому партнерству с Россией, заявил глава ТПП
Оман стремится к стратегическому партнерству с Россией, заявил глава ТПП - РИА Новости, 07.06.2024
Оман стремится к стратегическому партнерству с Россией, заявил глава ТПП
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Оман стремится к стратегическому партнерству с Россией как одной из ведущих мировых держав, сейчас можно говорить о заметном... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:41
2024-06-07T14:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Оман стремится к стратегическому партнерству с Россией как одной из ведущих мировых держав, сейчас можно говорить о заметном росте двустороннего сотрудничества, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты Султаната Оман Фейсал ар-Раввас на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Россия, несомненно, одна из великих держав, в том числе в экономическом плане. Мы в Омане стремимся к стратегическому партнерству со всеми государствами мира и Россией как частью этого мира. Мы наблюдаем заметный рост двустороннего сотрудничества, одним из важнейших проявлений этого партнерства является участие Омана в ПМЭФ в качестве почетного гостя", - заявил он. "Отношения с давних пор всегда были отличными, в том числе торговые. Мы наблюдаем заметный рост во многих секторах, в первую очередь туристическом", - прокомментировал ар-Раввас нынешний уровень отношений с РФ. В числе основных позиций товарообмена между странами глава торгово-промышленной палаты назвал зерно, в рамках промышленного сотрудничества идет также обмен опытом и технологиями, ведется активная работа по линии туризма. По словам собеседника агентства, все сектора экономики Омана открыты для развития сотрудничества с РФ. При этом туризм он отметил как одно из наиболее перспективных направлений. Ар-Раввас подчеркнул, что власти султаната стремятся предоставлять множество стимулов для инвесторов как из России, так и из других стран и готовы взаимодействовать для устранения любых возможных "организационных проблем" в сфере торговых отношений с РФ. По данным ФТС России, объем взаимной торговли России с Оманом в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) увеличился на 46,1%, с 171,7 миллиона долларов до 250,8 миллиона долларов. По итогам 2023 года объем взаимной торговли увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240517/oman-1946615149.html
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экономика, россия, оман, федеральная таможенная служба (фтс россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Оман, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Оман стремится к стратегическому партнерству с Россией, заявил глава ТПП
Глава ТПП Омана заявил о стремлении к стратегическому партнерству с Россией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Оман стремится к стратегическому партнерству с Россией как одной из ведущих мировых держав, сейчас можно говорить о заметном росте двустороннего сотрудничества, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты Султаната Оман Фейсал ар-Раввас на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Россия, несомненно, одна из великих держав, в том числе в экономическом плане. Мы в Омане стремимся к стратегическому партнерству со всеми государствами мира и Россией как частью этого мира. Мы наблюдаем заметный рост двустороннего сотрудничества, одним из важнейших проявлений этого партнерства является участие Омана в ПМЭФ в качестве почетного гостя", - заявил он.
"Отношения с давних пор всегда были отличными, в том числе торговые. Мы наблюдаем заметный рост во многих секторах, в первую очередь туристическом", - прокомментировал ар-Раввас нынешний уровень отношений с РФ.
В числе основных позиций товарообмена между странами глава торгово-промышленной палаты назвал зерно, в рамках промышленного сотрудничества идет также обмен опытом и технологиями, ведется активная работа по линии туризма. По словам собеседника агентства, все сектора экономики Омана открыты для развития сотрудничества с РФ. При этом туризм он отметил как одно из наиболее перспективных направлений.
Ар-Раввас подчеркнул, что власти султаната стремятся предоставлять множество стимулов для инвесторов как из России, так и из других стран и готовы взаимодействовать для устранения любых возможных "организационных проблем" в сфере торговых отношений с РФ.
По данным ФТС
России, объем взаимной торговли России с Оманом в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) увеличился на 46,1%, с 171,7 миллиона долларов до 250,8 миллиона долларов. По итогам 2023 года объем взаимной торговли увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.