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Украинские олигархи потеряли влияние на собственность в ДНР, заявил Пушилин
Украинские олигархи потеряли влияние на собственность в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.06.2024
Украинские олигархи потеряли влияние на собственность в ДНР, заявил Пушилин
Украинские олигархи потеряли влияние на свою собственность на территории Донецкой Народной Республики, выбрав в 2014 году отдельный от Донбасса путь, заявил в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T06:21
2024-06-07T06:21
2024-06-07T06:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Украинские олигархи потеряли влияние на свою собственность на территории Донецкой Народной Республики, выбрав в 2014 году отдельный от Донбасса путь, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. "Мы с этим разобрались уже в момент своей независимости, поэтому здесь говорить, что хоть какое-то влияние украинской олигархат имеет на свою собственность на территории Донецкой Народной Республики, просто не приходится", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, что сейчас происходит с собственностью украинских олигархов на территории ДНР. "Они (украинские олигархи – ред.) сами от этого отказались - они сделали свой выбор еще в 2014 году, и этот выбор был не про Донбасс, этот выбор был не про жителей Донбасса, поэтому наши пути разошлись. Наши - имеются в виду (пути) Донбасса и олигархата", - пояснил глава ДНР. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, ПМЭФ-2024
Украинские олигархи потеряли влияние на собственность в ДНР, заявил Пушилин
Пушилин: украинские олигархи потеряли влияние на свою собственность в ДНР