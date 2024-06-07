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Украинские олигархи потеряли влияние на собственность в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.06.2024
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06:21 07.06.2024 (обновлено: 06:34 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/oligarkhi-1951203535.html
Украинские олигархи потеряли влияние на собственность в ДНР, заявил Пушилин
Украинские олигархи потеряли влияние на собственность в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.06.2024
Украинские олигархи потеряли влияние на собственность в ДНР, заявил Пушилин
Украинские олигархи потеряли влияние на свою собственность на территории Донецкой Народной Республики, выбрав в 2014 году отдельный от Донбасса путь, заявил в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T06:21
2024-06-07T06:34
в мире
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Украинские олигархи потеряли влияние на свою собственность на территории Донецкой Народной Республики, выбрав в 2014 году отдельный от Донбасса путь, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. "Мы с этим разобрались уже в момент своей независимости, поэтому здесь говорить, что хоть какое-то влияние украинской олигархат имеет на свою собственность на территории Донецкой Народной Республики, просто не приходится", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, что сейчас происходит с собственностью украинских олигархов на территории ДНР. "Они (украинские олигархи – ред.) сами от этого отказались - они сделали свой выбор еще в 2014 году, и этот выбор был не про Донбасс, этот выбор был не про жителей Донбасса, поэтому наши пути разошлись. Наши - имеются в виду (пути) Донбасса и олигархата", - пояснил глава ДНР. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, ПМЭФ-2024
Украинские олигархи потеряли влияние на собственность в ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: украинские олигархи потеряли влияние на свою собственность в ДНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Украинские олигархи потеряли влияние на свою собственность на территории Донецкой Народной Республики, выбрав в 2014 году отдельный от Донбасса путь, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Мы с этим разобрались уже в момент своей независимости, поэтому здесь говорить, что хоть какое-то влияние украинской олигархат имеет на свою собственность на территории Донецкой Народной Республики, просто не приходится", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, что сейчас происходит с собственностью украинских олигархов на территории ДНР.
"Они (украинские олигархи – ред.) сами от этого отказались - они сделали свой выбор еще в 2014 году, и этот выбор был не про Донбасс, этот выбор был не про жителей Донбасса, поэтому наши пути разошлись. Наши - имеются в виду (пути) Донбасса и олигархата", - пояснил глава ДНР.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис Пушилин
 
 
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