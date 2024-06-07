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Олейник объяснил, почему Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
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12:16 07.06.2024 (обновлено: 12:17 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/oleynik-1951287269.html
Олейник объяснил, почему Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине
Олейник объяснил, почему Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
Олейник объяснил, почему Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине
Мечта Зеленского - втянуть НАТО в конфликт на Украине, потому что таким образом он сохранит себе власть и обеспечит безопасность себе и "всей этой киевской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:16
2024-06-07T12:17
россия
украина
нормандия
владимир олейник
владимир путин
нато
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мечта Зеленского - втянуть НАТО в конфликт на Украине, потому что таким образом он сохранит себе власть и обеспечит безопасность себе и "всей этой киевской шайке", заявил РИА Новости выразил участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник. Ранее Зеленский выразил надежду на "высадку на Украине", аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году. "Все, что сегодня происходит уже происходило в истории, надо просто вспомнить. Я вспоминаю, как бесноватый фюрер все мечтал о том, чтобы пришла армия Венка, все мечтал и ждал, в Берлин войдет армия Венка. Зеленский мечтает втянуть НАТО в конфликт, почему? Потому что конфликт - это форма личной безопасности Зеленского и всей этой киевской шайки. Вне конфликта ему уже власти нет. Поэтому он пытается любыми путями втянуть НАТО в конфликт на Украине и вот это сравнение высадки в Нормандии, что хотелось бы, чтобы по сути войска НАТО "высадились" на Украине - это его мечта. Это форма продления его личной власти, а значит и безопасности", - сказал Олейник. По словам Олейника, без участия России в памятных мероприятиях ко дню высадки в Нормандии, мероприятие можно назвать "высадка Байдена в Нормандии". "Поэтому Гитлер мечтал об армии Венка, а Зеленский мечтает об армии Макрона, который сам является адептом вот этого движения в сторону России, инструктора и так далее. Ну понятно, что они начали обсуждать вопрос снятия практических ограничений по ударам, предоставленными ими ракетами по территории России. Мечтать не вредно, мы слышали ответ Владимира Путина, что Россия даст достойный ответ, если страны НАТО попытаются быть втянутыми в этот конфликт, тем более, что сегодня есть прямые доказательства, что оружие Запада применялось по территории России, а его применить без участия западных спецслужб, тех, кто наводит на цель, спутниковые группировки - невозможно", - заключил экс-депутат Рады. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
https://ria.ru/20240525/trebovanie-1948271462.html
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951269284.html
https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951193604.html
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россия, украина, нормандия, владимир олейник, владимир путин, нато
Россия, Украина, Нормандия, Владимир Олейник, Владимир Путин, НАТО
Олейник объяснил, почему Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине

Олейник: Зеленский втягивает НАТО в конфликт, чтобы обезопасить "киевскую шайку"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мечта Зеленского - втянуть НАТО в конфликт на Украине, потому что таким образом он сохранит себе власть и обеспечит безопасность себе и "всей этой киевской шайке", заявил РИА Новости выразил участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.
Ранее Зеленский выразил надежду на "высадку на Украине", аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.
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"Все, что сегодня происходит уже происходило в истории, надо просто вспомнить. Я вспоминаю, как бесноватый фюрер все мечтал о том, чтобы пришла армия Венка, все мечтал и ждал, в Берлин войдет армия Венка. Зеленский мечтает втянуть НАТО в конфликт, почему? Потому что конфликт - это форма личной безопасности Зеленского и всей этой киевской шайки. Вне конфликта ему уже власти нет. Поэтому он пытается любыми путями втянуть НАТО в конфликт на Украине и вот это сравнение высадки в Нормандии, что хотелось бы, чтобы по сути войска НАТО "высадились" на Украине - это его мечта. Это форма продления его личной власти, а значит и безопасности", - сказал Олейник.
По словам Олейника, без участия России в памятных мероприятиях ко дню высадки в Нормандии, мероприятие можно назвать "высадка Байдена в Нормандии".
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"Поэтому Гитлер мечтал об армии Венка, а Зеленский мечтает об армии Макрона, который сам является адептом вот этого движения в сторону России, инструктора и так далее. Ну понятно, что они начали обсуждать вопрос снятия практических ограничений по ударам, предоставленными ими ракетами по территории России. Мечтать не вредно, мы слышали ответ Владимира Путина, что Россия даст достойный ответ, если страны НАТО попытаются быть втянутыми в этот конфликт, тем более, что сегодня есть прямые доказательства, что оружие Запада применялось по территории России, а его применить без участия западных спецслужб, тех, кто наводит на цель, спутниковые группировки - невозможно", - заключил экс-депутат Рады.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
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