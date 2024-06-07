https://ria.ru/20240607/olenyata-1951322652.html

В крымском зоопарке родились двое оленят

В крымском зоопарке родились двое оленят - РИА Новости, 07.06.2024

В крымском зоопарке родились двое оленят

Двое оленят родились в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:26

2024-06-07T13:26

2024-06-07T14:35

хорошие новости

хорошие новости

бахчисарай (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Двое оленят родились в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко. "Родились сразу два олененка. У них разные матери и общий отец — благородный олень Леня", — сказал Жиленко журналистам. По его словам, оленята уже ходят по вольеру и активно сосут материнское молоко. "Оленята повадились вдвоем сначала к одной матери подходить, а затем — к другой. А Леня охраняет их от нежелательных гостей, хотя желающих подойти поближе и нет. Сейчас малыши — как сказочные персонажи: огромные глаза и роскошные ушки. Вот такие новости от благородного семейства", — отметил Жиленко.

https://ria.ru/20240604/lemur-1950374155.html

https://ria.ru/20240604/detenysh-1950401487.html

бахчисарай (крым)

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хорошие новости, бахчисарай (крым)