https://ria.ru/20240607/okrug-1951278003.html

Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО

Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО - РИА Новости, 07.06.2024

Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО

Решение о возможном месте Харьковской области в новом федеральном округе будет принимать президент РФ, сам регион видит свое будущее в составе России, сообщил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:49

2024-06-07T11:49

2024-06-07T11:55

специальная военная операция на украине

политика

харьковская область

россия

виталий ганчев

евгений балицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_56c028ea7f7f4802688925c117e92823.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Решение о возможном месте Харьковской области в новом федеральном округе будет принимать президент РФ, сам регион видит свое будущее в составе России, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, будет создан в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Здесь все будет решать президент. Комментарий Евгения Витальевича Балицкого по этому поводу не могу ни опровергнуть, ни поддержать, потому что у меня нет конкретной информации, какие земли должны в какой-то округ войти... Мы видим свое будущее в Российской Федерации, здесь должны определять местные жители", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, харьковская область, россия, виталий ганчев, евгений балицкий