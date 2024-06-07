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Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО
Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО - РИА Новости, 07.06.2024
Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО
Решение о возможном месте Харьковской области в новом федеральном округе будет принимать президент РФ, сам регион видит свое будущее в составе России, сообщил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:49
2024-06-07T11:49
2024-06-07T11:55
специальная военная операция на украине
политика
харьковская область
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виталий ганчев
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Решение о возможном месте Харьковской области в новом федеральном округе будет принимать президент РФ, сам регион видит свое будущее в составе России, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, будет создан в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Здесь все будет решать президент. Комментарий Евгения Витальевича Балицкого по этому поводу не могу ни опровергнуть, ни поддержать, потому что у меня нет конкретной информации, какие земли должны в какой-то округ войти... Мы видим свое будущее в Российской Федерации, здесь должны определять местные жители", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, харьковская область, россия, виталий ганчев, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Политика, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Евгений Балицкий
Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО
Ганчев: включать ли Харьковскую область в новый федеральный округ, решит Путин