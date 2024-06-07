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Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 07.06.2024 (обновлено: 11:55 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/okrug-1951278003.html
Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО
Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО - РИА Новости, 07.06.2024
Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО
Решение о возможном месте Харьковской области в новом федеральном округе будет принимать президент РФ, сам регион видит свое будущее в составе России, сообщил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:49
2024-06-07T11:55
специальная военная операция на украине
политика
харьковская область
россия
виталий ганчев
евгений балицкий
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Решение о возможном месте Харьковской области в новом федеральном округе будет принимать президент РФ, сам регион видит свое будущее в составе России, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, будет создан в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Здесь все будет решать президент. Комментарий Евгения Витальевича Балицкого по этому поводу не могу ни опровергнуть, ни поддержать, потому что у меня нет конкретной информации, какие земли должны в какой-то округ войти... Мы видим свое будущее в Российской Федерации, здесь должны определять местные жители", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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политика, харьковская область, россия, виталий ганчев, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Политика, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Евгений Балицкий
Ганчев ответил на вопрос о возможном месте Харьковской области в новом ФО

Ганчев: включать ли Харьковскую область в новый федеральный округ, решит Путин

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
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Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Решение о возможном месте Харьковской области в новом федеральном округе будет принимать президент РФ, сам регион видит свое будущее в составе России, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, будет создан в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Здесь все будет решать президент. Комментарий Евгения Витальевича Балицкого по этому поводу не могу ни опровергнуть, ни поддержать, потому что у меня нет конкретной информации, какие земли должны в какой-то округ войти... Мы видим свое будущее в Российской Федерации, здесь должны определять местные жители", - сказал Ганчев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевЕвгений Балицкий
 
 
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