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Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 07.06.2024 (обновлено: 05:26 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/odessa-1951187778.html
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 07.06.2024
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:12
2024-06-07T05:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесса
геннадий труханов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе."В городе слышны взрывы. Находитесь в безопасных местах", — написал он в своем Telegram-канале.По словам Труханова, взрывы могут быть связаны, в частности, с работой ПВО. Российская армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, одесса, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

Мэр Труханов сообщил, что в Одессе прогремели взрывы

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе.
«
"В городе слышны взрывы. Находитесь в безопасных местах", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Труханова, взрывы могут быть связаны, в частности, с работой ПВО.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
10 ноября 2023, 20:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдессаГеннадий ТрухановДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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