https://ria.ru/20240607/odessa-1951187778.html

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 07.06.2024

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T00:12

2024-06-07T00:12

2024-06-07T05:26

специальная военная операция на украине

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россия

одесса

геннадий труханов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе."В городе слышны взрывы. Находитесь в безопасных местах", — написал он в своем Telegram-канале.По словам Труханова, взрывы могут быть связаны, в частности, с работой ПВО. Российская армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231110/vzryvy-1908777616.html

россия

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в мире, россия, одесса, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины