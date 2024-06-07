https://ria.ru/20240607/odessa-1951187778.html
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 07.06.2024
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:12
2024-06-07T00:12
2024-06-07T05:26
специальная военная операция на украине
в мире
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геннадий труханов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе."В городе слышны взрывы. Находитесь в безопасных местах", — написал он в своем Telegram-канале.По словам Труханова, взрывы могут быть связаны, в частности, с работой ПВО. Российская армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Труханов сообщил, что в Одессе прогремели взрывы