https://ria.ru/20240607/obstrel-1951558681.html
СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области
СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2024
СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области
СК России устанавливает обстоятельства обстрела украинскими военными села Садового в Херсонской области, следователи определят круг лиц, причастных к... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:00
2024-06-07T23:00
2024-06-07T23:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. СК России устанавливает обстоятельства обстрела украинскими военными села Садового в Херсонской области, следователи определят круг лиц, причастных к преступлению, и дадут правовую оценку, сообщает ведомство в Telegram-канале. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии. "Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что количество погибших и пострадавших устанавливается.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916231668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области
СК установит обстоятельства обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области