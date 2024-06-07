https://ria.ru/20240607/obstrel-1951558681.html

СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области

СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2024

СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области

СК России устанавливает обстоятельства обстрела украинскими военными села Садового в Херсонской области, следователи определят круг лиц, причастных к... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:00

2024-06-07T23:00

2024-06-07T23:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. СК России устанавливает обстоятельства обстрела украинскими военными села Садового в Херсонской области, следователи определят круг лиц, причастных к преступлению, и дадут правовую оценку, сообщает ведомство в Telegram-канале. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии. "Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что количество погибших и пострадавших устанавливается.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916231668.html

россия

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)