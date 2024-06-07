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СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2024
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23:00 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/obstrel-1951558681.html
СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области
СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2024
СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области
СК России устанавливает обстоятельства обстрела украинскими военными села Садового в Херсонской области, следователи определят круг лиц, причастных к... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:00
2024-06-07T23:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. СК России устанавливает обстоятельства обстрела украинскими военными села Садового в Херсонской области, следователи определят круг лиц, причастных к преступлению, и дадут правовую оценку, сообщает ведомство в Telegram-канале. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии. "Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что количество погибших и пострадавших устанавливается.
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происшествия, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит причастных к обстрелу села Садового в Херсонской области

СК установит обстоятельства обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела со стороны украинских войск
Фрагмент ракеты после обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. СК России устанавливает обстоятельства обстрела украинскими военными села Садового в Херсонской области, следователи определят круг лиц, причастных к преступлению, и дадут правовую оценку, сообщает ведомство в Telegram-канале.
Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии.
«
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что количество погибших и пострадавших устанавливается.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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