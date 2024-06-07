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При обстреле Херсонской области погибли более 20 человек - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 07.06.2024 (обновлено: 22:51 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/obstrel-1951547521.html
При обстреле Херсонской области погибли более 20 человек
При обстреле Херсонской области погибли более 20 человек - РИА Новости, 07.06.2024
При обстреле Херсонской области погибли более 20 человек
Украинские войска нанесли удар по селу Садовое в Херсонской области, погибли более 20 человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:44
2024-06-07T22:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Садовое в Херсонской области, погибли более 20 человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо.&quot;В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала&quot;, — написал он в Telegram-канале.Вначале сообщалось о 19 погибших и пяти пострадавших. Позднее Сальдо сообщил, что число жертв увеличилось до 22, 15 человек пострадали.На месте происшествия работают оперативные службы, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Губернатор уточнил, что первый удар по магазину украинские войска нанесли корректируемой авиабомбой, второй — из РСЗО HIMARS. ВСУ регулярно обстреливают новые российские регионы. В частности, ранее в пятницу украинские войска выпустили не менее шести ракет ATACMS по Луганску. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, однако некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. По последним данным, при обстреле погибли четыре человека, еще 53 пострадали.Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжают обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20240607/unichtozhenie-1951536203.html
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
При обстреле Херсонской области погибли более 20 человек

Херсонский губернатор сообщил о гибели более 20 человек при обстреле магазина

© Фото : телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела села Садовое в Херсонской области
Последствия обстрела села Садовое в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Садовое в Херсонской области, погибли более 20 человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«

"В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала", — написал он в Telegram-канале.

Вначале сообщалось о 19 погибших и пяти пострадавших. Позднее Сальдо сообщил, что число жертв увеличилось до 22, 15 человек пострадали.
На месте происшествия работают оперативные службы, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Губернатор уточнил, что первый удар по магазину украинские войска нанесли корректируемой авиабомбой, второй — из РСЗО HIMARS.
ВСУ регулярно обстреливают новые российские регионы. В частности, ранее в пятницу украинские войска выпустили не менее шести ракет ATACMS по Луганску. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, однако некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. По последним данным, при обстреле погибли четыре человека, еще 53 пострадали.
Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжают обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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