https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951490402.html

В колледжах Подмосковья предметы по профилю будут изучаться углубленно

В колледжах Подмосковья предметы по профилю будут изучаться углубленно - РИА Новости, 07.06.2024

В колледжах Подмосковья предметы по профилю будут изучаться углубленно

Общеобразовательные дисциплины в колледжах Подмосковья с 1 сентября будут изучаться углубленно в соответствии с профессиональным направлением, сообщил первый... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:18

2024-06-07T18:18

2024-06-07T18:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Общеобразовательные дисциплины в колледжах Подмосковья с 1 сентября будут изучаться углубленно в соответствии с профессиональным направлением, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. "Ранее на первом и втором курсе колледжей программа была построена таким образом, что студент изучал общеобразовательные дисциплины, как бы доучиваясь после школы. А теперь даже общеобразовательные предметы будут погружать в профессию. Например, студент-электромонтажник в рамках курса физики будет изучать те темы, которые в первую очередь направлены на получение будущей профессии", - отметил Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области. Данный проект "Эффективный колледж" начнет реализовываться в колледжах Подмосковья с 1 сентября 2024 года. На первом этапе программа коснется 36 специальностей, среди которых электромонтаж, сварочные технологии и многое другое. По обновленной программе в следующем учебном году начнут заниматься более 5 тысяч студентов. Далее проект будет развиваться и затронет другие специальности. В пресс-службе ведомства добавили, что подобный подход позволит вдвое увеличить объемы производственной практики на начальных курсах, а по окончании колледжа выпускники будут иметь полноценный четвертый разряд и продвинутые навыки для работы на предприятии.

https://ria.ru/20231214/ucheba-1915702566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)