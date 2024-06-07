https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951210427.html

Чернышенко рассказал о недостатках болонской системы

Чернышенко рассказал о недостатках болонской системы - РИА Новости, 07.06.2024

Чернышенко рассказал о недостатках болонской системы

Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей РФ в быстроменяющейся ситуации в экономике, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:11

2024-06-07T08:11

2024-06-07T10:54

пмэф-2024

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей РФ в быстроменяющейся ситуации в экономике, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование. "Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей в быстроменяющейся ситуации в экономике. Изменения будут направлены на устранение дисбаланса в подготовке и повышение качества образования. Сегодня отечественной экономике нужны специалисты новой формации", - сказал вице-премьер РФ. Студенты, которые уже обучаются по программам бакалавриата, смогут завершить образование без перехода на новую систему. Чернышенко уточнил, что новая система позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, в том числе студенты смогут получать несколько квалификаций. По словам вице-премьера РФ, новая модель обеспечит соответствие содержания образовательных программ запросам приоритетных отраслей экономики. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951202701.html

https://ria.ru/20240607/chernyshenko-1951205401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, навигатор абитуриента