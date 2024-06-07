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Чернышенко рассказал о недостатках болонской системы - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:11 07.06.2024 (обновлено: 10:54 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951210427.html
Чернышенко рассказал о недостатках болонской системы
Чернышенко рассказал о недостатках болонской системы - РИА Новости, 07.06.2024
Чернышенко рассказал о недостатках болонской системы
Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей РФ в быстроменяющейся ситуации в экономике, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:11
2024-06-07T10:54
пмэф-2024
общество
россия
дмитрий чернышенко
валерий фальков
навигатор абитуриента
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей РФ в быстроменяющейся ситуации в экономике, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование. "Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей в быстроменяющейся ситуации в экономике. Изменения будут направлены на устранение дисбаланса в подготовке и повышение качества образования. Сегодня отечественной экономике нужны специалисты новой формации", - сказал вице-премьер РФ. Студенты, которые уже обучаются по программам бакалавриата, смогут завершить образование без перехода на новую систему. Чернышенко уточнил, что новая система позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, в том числе студенты смогут получать несколько квалификаций. По словам вице-премьера РФ, новая модель обеспечит соответствие содержания образовательных программ запросам приоритетных отраслей экономики. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951202701.html
https://ria.ru/20240607/chernyshenko-1951205401.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, навигатор абитуриента
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента
Чернышенко рассказал о недостатках болонской системы

Чернышенко: болонская система не отвечала запросам работодателей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей РФ в быстроменяющейся ситуации в экономике, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование.
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"Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей в быстроменяющейся ситуации в экономике. Изменения будут направлены на устранение дисбаланса в подготовке и повышение качества образования. Сегодня отечественной экономике нужны специалисты новой формации", - сказал вице-премьер РФ.
Студенты, которые уже обучаются по программам бакалавриата, смогут завершить образование без перехода на новую систему.
Чернышенко уточнил, что новая система позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, в том числе студенты смогут получать несколько квалификаций. По словам вице-премьера РФ, новая модель обеспечит соответствие содержания образовательных программ запросам приоритетных отраслей экономики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковНавигатор абитуриента
 
 
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