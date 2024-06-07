https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951202701.html

Чернышенко рассказал, кем заменят бакалавров в новой системе образования

Чернышенко рассказал, кем заменят бакалавров в новой системе образования - РИА Новости, 07.06.2024

Чернышенко рассказал, кем заменят бакалавров в новой системе образования

Российских студентов, которые окончат вуз в рамках обновленной системы высшего образования, будут называть специалистами, рассказал РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T06:03

2024-06-07T06:03

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россия

дмитрий чернышенко

общество

валерий фальков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Российских студентов, которые окончат вуз в рамках обновленной системы высшего образования, будут называть специалистами, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике", — сказал Чернышенко, добавив, что контрольные цифры приема по программам среднего профессионального и высшего образования, а также структура подготовки кадров будут синхронизированы с тем спросом, который есть в регионах.По словам Чернышенко, все изменения в системе высшего образования будут комфортными и незаметными для студентов. "Мы делаем так, чтобы на них это никак не отразилось, чтобы дипломы, которые выдавались в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность", — отметил вице-премьер.Чернышенко также сообщил, что, в соответствии с законопроектом, диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным, начиная с 2025 года. Он отметил, что статус такого диплома будет как у обычного, при этому у студентов будет право выбора, в каком формате получать документ.Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование. Студенты, которые уже обучаются по программам бакалавриата, смогут завершить учебу без перехода на новую систему.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/ege-1950904193.html

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россия, дмитрий чернышенко, общество, валерий фальков