https://ria.ru/20240607/novak-1951337375.html
Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2"
Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 07.06.2024
Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2"
Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:05
2024-06-07T14:05
2024-06-07T14:05
пмэф-2024
экономика
китай
россия
александр новак
сила сибири — 2
энергетика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может составить до 30 миллионов тонн в год, сообщил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос об идее проекта строительства нефтепровода параллельно газопроводу "Сила Сибири 2", Новак сказал: "Такой перспективный проект, который может быть реализован. Сейчас на стадии формирования концепции". Что касается параметров его мощности, то вице-премьер заметил: "Я думаю, до 30 миллионов тонн. Пока он в очень еще таком сыром виде. Сырьевая база - российские месторождения. Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/gaz-1950143366.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f939d6a0052fb564b898d209f55e4e77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, александр новак, сила сибири — 2, энергетика, в мире
ПМЭФ-2024, Экономика, Китай, Россия, Александр Новак, Сила Сибири — 2, Энергетика, В мире
Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2"
Новак: концепция нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2" на стадии формирования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может составить до 30 миллионов тонн в год, сообщил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос об идее проекта строительства нефтепровода параллельно газопроводу "Сила Сибири 2", Новак сказал: "Такой перспективный проект, который может быть реализован. Сейчас на стадии формирования концепции".
Что касается параметров его мощности, то вице-премьер заметил: "Я думаю, до 30 миллионов тонн. Пока он в очень еще таком сыром виде. Сырьевая база - российские месторождения. Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.