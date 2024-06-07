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Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:05 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/novak-1951337375.html
Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2"
Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 07.06.2024
Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2"
Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:05
2024-06-07T14:05
пмэф-2024
экономика
китай
россия
александр новак
сила сибири — 2
энергетика
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может составить до 30 миллионов тонн в год, сообщил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос об идее проекта строительства нефтепровода параллельно газопроводу "Сила Сибири 2", Новак сказал: "Такой перспективный проект, который может быть реализован. Сейчас на стадии формирования концепции". Что касается параметров его мощности, то вице-премьер заметил: "Я думаю, до 30 миллионов тонн. Пока он в очень еще таком сыром виде. Сырьевая база - российские месторождения. Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, китай, россия, александр новак, сила сибири — 2, энергетика, в мире
ПМЭФ-2024, Экономика, Китай, Россия, Александр Новак, Сила Сибири — 2, Энергетика, В мире
Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2"

Новак: концепция нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2" на стадии формирования

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может составить до 30 миллионов тонн в год, сообщил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос об идее проекта строительства нефтепровода параллельно газопроводу "Сила Сибири 2", Новак сказал: "Такой перспективный проект, который может быть реализован. Сейчас на стадии формирования концепции".
Что касается параметров его мощности, то вице-премьер заметил: "Я думаю, до 30 миллионов тонн. Пока он в очень еще таком сыром виде. Сырьевая база - российские месторождения. Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Кремле уверены в успехе переговоров по газу с Китаем
3 июня, 12:43
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаКитайРоссияАлександр НовакСила Сибири — 2ЭнергетикаВ мире
 
 
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