https://ria.ru/20240607/novak-1951337375.html

Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2"

Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 07.06.2024

Новак рассказал о концепции нефтепровода параллельно "Силе Сибири 2"

Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:05

2024-06-07T14:05

2024-06-07T14:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может составить до 30 миллионов тонн в год, сообщил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос об идее проекта строительства нефтепровода параллельно газопроводу "Сила Сибири 2", Новак сказал: "Такой перспективный проект, который может быть реализован. Сейчас на стадии формирования концепции". Что касается параметров его мощности, то вице-премьер заметил: "Я думаю, до 30 миллионов тонн. Пока он в очень еще таком сыром виде. Сырьевая база - российские месторождения. Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/gaz-1950143366.html

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экономика, китай, россия, александр новак, сила сибири — 2, энергетика, в мире