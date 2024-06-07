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В Центре Кулакова опровергли данные об удалении здорового органа у женщины - РИА Новости, 07.06.2024
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13:07 07.06.2024 (обновлено: 16:14 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/nmits-1951312265.html
В Центре Кулакова опровергли данные об удалении здорового органа у женщины
В Центре Кулакова опровергли данные об удалении здорового органа у женщины - РИА Новости, 07.06.2024
В Центре Кулакова опровергли данные об удалении здорового органа у женщины
НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова опроверг сообщения о том, что в центре пациентке удалили здоровую маточную трубу, сообщили РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:07
2024-06-07T16:14
общество
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова опроверг сообщения о том, что в центре пациентке удалили здоровую маточную трубу, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что москвичке якобы случайно удалили здоровую маточную трубу вместо воспаленной в Центре гинекологии имени Кулакова. "Сведения, указанные в данной публикации, не соответствуют действительности. Обвинение во врачебном преступлении хирургов центра совершенно незаконно и необоснованно. Центр оставляет за собой право на защиту чести, достоинства и деловой репутации своих сотрудников", - говорится в сообщении.По данному факту в центре была проведена внутренняя проверка, нарушений не выявлено, уточнили в пресс-службе.
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общество, центр акушерства, гинекологии и перинатологии
Общество, Центр акушерства, гинекологии и перинатологии
В Центре Кулакова опровергли данные об удалении здорового органа у женщины

Центр акушерства Кулакова опроверг данные об удалении здоровой маточной трубы

© РИА Новости / Кирилл ШипицинХирургические инструменты в операционной
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Хирургические инструменты в операционной . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова опроверг сообщения о том, что в центре пациентке удалили здоровую маточную трубу, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что москвичке якобы случайно удалили здоровую маточную трубу вместо воспаленной в Центре гинекологии имени Кулакова.
«
"Сведения, указанные в данной публикации, не соответствуют действительности. Обвинение во врачебном преступлении хирургов центра совершенно незаконно и необоснованно. Центр оставляет за собой право на защиту чести, достоинства и деловой репутации своих сотрудников", - говорится в сообщении.
По данному факту в центре была проведена внутренняя проверка, нарушений не выявлено, уточнили в пресс-службе.
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