https://ria.ru/20240607/nmits-1951312265.html

В Центре Кулакова опровергли данные об удалении здорового органа у женщины

В Центре Кулакова опровергли данные об удалении здорового органа у женщины - РИА Новости, 07.06.2024

В Центре Кулакова опровергли данные об удалении здорового органа у женщины

НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова опроверг сообщения о том, что в центре пациентке удалили здоровую маточную трубу, сообщили РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:07

2024-06-07T13:07

2024-06-07T16:14

общество

центр акушерства, гинекологии и перинатологии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова опроверг сообщения о том, что в центре пациентке удалили здоровую маточную трубу, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что москвичке якобы случайно удалили здоровую маточную трубу вместо воспаленной в Центре гинекологии имени Кулакова. "Сведения, указанные в данной публикации, не соответствуют действительности. Обвинение во врачебном преступлении хирургов центра совершенно незаконно и необоснованно. Центр оставляет за собой право на защиту чести, достоинства и деловой репутации своих сотрудников", - говорится в сообщении.По данному факту в центре была проведена внутренняя проверка, нарушений не выявлено, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html

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общество, центр акушерства, гинекологии и перинатологии