https://ria.ru/20240607/nko-1951522914.html

Спонсируемая Соросом НКО потребовала от МУС выдать ордер на арест Медведева

Спонсируемая Соросом НКО потребовала от МУС выдать ордер на арест Медведева - РИА Новости, 07.06.2024

Спонсируемая Соросом НКО потребовала от МУС выдать ордер на арест Медведева

Международная федерация прав человека (FIDH), финансируемая фондом Open Society Foundations (признан нежелательным в России) миллиардера Джорджа Сороса и МИД... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:59

2024-06-07T19:59

2024-06-07T20:04

россия

киев

европа

джордж клуни

дмитрий медведев

алексей громов

еврокомиссия

международный уголовный суд

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Международная федерация прав человека (FIDH), финансируемая фондом Open Society Foundations (признан нежелательным в России) миллиардера Джорджа Сороса и МИД ряда стран Запада, добивается от канцелярии прокурора Международного уголовного суда запроса на выдачу ордеров на арест зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, замруководителя администрации президента РФ Алексея Громова и ряда российских журналистов. Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается в Европе выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов. Сооснователи фонда Клуни - актер Джордж Клуни и его жена Амаль. Как позже объяснил сам Джордж Клуни, в фонде "неправильно выразились", а организация, у которой есть "давний опыт защиты журналистов", никогда бы не стала их преследовать. "FIDH направила в офис прокурора МУС обращение... Правозащитники обращают внимание суда на преступный характер языка ненависти, который используется в российских СМИ... Цель обращения – добиться от прокуратуры дальнейшего расследования этих преступлений и запроса международных ордеров на арест", - говорится в заявлении НКО. Отмечается, что обращение подано в отношении Медведева, Громова, гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, журналистов Владимира Соловьева и Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан. В релизе указано, что вместе с FIDH это обращение направили ряд организаций из Украины, а также "неназванная российская НКО". В документах за прошлые годы, представленных на сайте FIDH, среди тех, кто вовлечен в финансирование деятельности НКО, указаны Open Society Foundations, Еврокомиссия, МИД ряда западных стран, в том числе Франции и Нидерландов, диппредставительства ряд государств, например, Швейцарии, а также программа правительства Ирландии по содействию международному развитию. Западные страны не обращают внимания на преследования и убийства российских журналистов, а также угрозы в их адрес со стороны режима Зеленского. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. Он напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор "России 24" Борис Максудов, военкор "Известий" Семен Еремин. По его словам, режим Владимира Зеленского открыл настоящую охоту на российских представителей медиасферы. При этом на все эти преступления Киева на Западе сознательно закрывают глаза, добавил он. Кроме того, ранее российские правоохранительные органы раскрыли планы Киева по совершению терактов в отношении ряда российских журналистов, в том числе Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова.

https://ria.ru/20240605/es-1950689059.html

https://ria.ru/20240601/mus-1949839944.html

https://ria.ru/20240601/medvedev-1949879855.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, европа, джордж клуни, дмитрий медведев, алексей громов, еврокомиссия, международный уголовный суд, оон