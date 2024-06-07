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Россия планирует войти в число стран-лидеров по НИОКР, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:46 07.06.2024 (обновлено: 16:05 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/niokr-1951401302.html
Россия планирует войти в число стран-лидеров по НИОКР, заявил Путин
Россия планирует войти в число стран-лидеров по НИОКР, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия планирует войти в число стран-лидеров по НИОКР, заявил Путин
Россия планирует за шесть лет войти в десятку стран-лидеров по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), сообщил президент РФ РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:46
2024-06-07T16:05
пмэф-2024
россия
экономика
технологии
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия планирует за шесть лет войти в десятку стран-лидеров по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Шестое структурное изменение - это форсированное, опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями. За шесть лет мы планируем войти в десятку мировых лидеров по объему научно-исследовательских разработок", - сказал он."Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП", - добавил глава государства.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о планах войти в число стран-лидеров по НИОКР
Путин о планах войти в число стран-лидеров по НИОКР
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россия, экономика, технологии, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин
Россия планирует войти в число стран-лидеров по НИОКР, заявил Путин

Путин: Россия за шесть лет планирует войти в число стран-лидеров по НИОКР

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия планирует за шесть лет войти в десятку стран-лидеров по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Шестое структурное изменение - это форсированное, опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями. За шесть лет мы планируем войти в десятку мировых лидеров по объему научно-исследовательских разработок", - сказал он.
"Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП", - добавил глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2024РоссияЭкономикаТехнологииВладимир Путин
 
 
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