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Россия планирует войти в число стран-лидеров по НИОКР, заявил Путин

Россия планирует войти в число стран-лидеров по НИОКР, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия планирует войти в число стран-лидеров по НИОКР, заявил Путин

Россия планирует за шесть лет войти в десятку стран-лидеров по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), сообщил президент РФ РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:46

2024-06-07T15:46

2024-06-07T16:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия планирует за шесть лет войти в десятку стран-лидеров по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Шестое структурное изменение - это форсированное, опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями. За шесть лет мы планируем войти в десятку мировых лидеров по объему научно-исследовательских разработок", - сказал он."Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП", - добавил глава государства.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Путин о планах войти в число стран-лидеров по НИОКР Путин о планах войти в число стран-лидеров по НИОКР 2024-06-07T15:46 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, технологии, владимир путин