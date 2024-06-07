Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС
Советник президента: Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречу со Спецпредставителем Президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой на ПМЭФ
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречу со Спецпредставителем Президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Никарагуа поставило цель вступить в БРИКС и ведет переговоры об этом со странами-членами организации, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Никарагуа на самом деле уже заняла четкую позицию стать страной-партнером БРИКС. Это наша цель, мы уже подняли ее перед председателем организации, которым в настоящее время официально является Россия, и мы ведем переговоры со странами-членами БРИКС, чтобы иметь возможность быть частью этой великой семьи", - сказал Ортега.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.