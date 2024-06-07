https://ria.ru/20240607/nikaragua-1951373387.html

Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС

Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024

Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС

Правительство Никарагуа поставило цель вступить в БРИКС и ведет переговоры об этом со странами-членами организации, сообщил в интервью РИА Новости советник... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:01

2024-06-07T15:01

2024-06-07T15:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Никарагуа поставило цель вступить в БРИКС и ведет переговоры об этом со странами-членами организации, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Никарагуа на самом деле уже заняла четкую позицию стать страной-партнером БРИКС. Это наша цель, мы уже подняли ее перед председателем организации, которым в настоящее время официально является Россия, и мы ведем переговоры со странами-членами БРИКС, чтобы иметь возможность быть частью этой великой семьи", - сказал Ортега.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html

никарагуа

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Кирилл Волков

никарагуа, брикс, лауреано ортега, россия, в мире