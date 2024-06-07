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Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:01 07.06.2024 (обновлено: 15:02 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/nikaragua-1951373387.html
Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС
Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС
Правительство Никарагуа поставило цель вступить в БРИКС и ведет переговоры об этом со странами-членами организации, сообщил в интервью РИА Новости советник... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:01
2024-06-07T15:02
никарагуа
брикс
пмэф-2024
лауреано ортега
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Никарагуа поставило цель вступить в БРИКС и ведет переговоры об этом со странами-членами организации, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Никарагуа на самом деле уже заняла четкую позицию стать страной-партнером БРИКС. Это наша цель, мы уже подняли ее перед председателем организации, которым в настоящее время официально является Россия, и мы ведем переговоры со странами-членами БРИКС, чтобы иметь возможность быть частью этой великой семьи", - сказал Ортега.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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никарагуа, брикс, лауреано ортега, россия, в мире
Никарагуа, БРИКС, ПМЭФ-2024, Лауреано Ортега, Россия, В мире
Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС

Советник президента: Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречу со Спецпредставителем Президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой на ПМЭФ
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречу со Спецпредставителем Президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречу со Спецпредставителем Президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой на ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Никарагуа поставило цель вступить в БРИКС и ведет переговоры об этом со странами-членами организации, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Никарагуа на самом деле уже заняла четкую позицию стать страной-партнером БРИКС. Это наша цель, мы уже подняли ее перед председателем организации, которым в настоящее время официально является Россия, и мы ведем переговоры со странами-членами БРИКС, чтобы иметь возможность быть частью этой великой семьи", - сказал Ортега.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024НикарагуаБРИКСЛауреано ОртегаРоссияВ мире
 
 
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