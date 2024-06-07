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Нетаньяху считает, что может обойтись без плана устройства Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
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17:05 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/netanyakhu-1951448232.html
Нетаньяху считает, что может обойтись без плана устройства Газы, пишут СМИ
Нетаньяху считает, что может обойтись без плана устройства Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
Нетаньяху считает, что может обойтись без плана устройства Газы, пишут СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, полагает, что может обойтись без плана послевоенного устройства сектора Газа, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:05
2024-06-07T17:05
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
биньямин нетаньяху
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, полагает, что может обойтись без плана послевоенного устройства сектора Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). "Нетаньяху, вероятно, считает, что может обойтись без определения послевоенного плана действий... вероятно, (Нетаньяху - ред.) надеется, что сможет сохранить поддержку со стороны своих руководителей служб безопасности и предотвратить дезертирства из правового крыла своей коалиции, обсуждая будущее Газы в "расплывчатых формулировках"", - говорится в сообщении телеканала. По сведениям CNN, Нетаньяху собирается серьезно заняться послевоенным устройством анклава после достижения "того, что он считает ключевыми критериями безопасности". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240120/tseli-1922534640.html
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израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, биньямин нетаньяху, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху считает, что может обойтись без плана устройства Газы, пишут СМИ

CNN: Нетаньяху считает, что обойдется без плана послевоенного устройства Газы

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, полагает, что может обойтись без плана послевоенного устройства сектора Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).
"Нетаньяху, вероятно, считает, что может обойтись без определения послевоенного плана действий... вероятно, (Нетаньяху - ред.) надеется, что сможет сохранить поддержку со стороны своих руководителей служб безопасности и предотвратить дезертирства из правового крыла своей коалиции, обсуждая будущее Газы в "расплывчатых формулировках"", - говорится в сообщении телеканала.
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По сведениям CNN, Нетаньяху собирается серьезно заняться послевоенным устройством анклава после достижения "того, что он считает ключевыми критериями безопасности".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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