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Проблем с производством топлива в России сейчас нет, заверил Новак - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:33 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/neft-1951271602.html
Проблем с производством топлива в России сейчас нет, заверил Новак
Проблем с производством топлива в России сейчас нет, заверил Новак - РИА Новости, 07.06.2024
Проблем с производством топлива в России сейчас нет, заверил Новак
Проблем с производством топлива в России сейчас нет, на бирже достаточно объемов даже с учетом возобновления экспорта бензина, заявил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:33
2024-06-07T11:33
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экономика
цены на нефть
россия
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Проблем с производством топлива в России сейчас нет, на бирже достаточно объемов даже с учетом возобновления экспорта бензина, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. "У нас сейчас нет проблем с производством (нефтепродуктов - ред.). Даже с открытием экспорта на бирже достаточно объема", - сказал он, добавив, что цены на бирже сейчас снизились больше, чем до возобновления экспорта. Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Проблем с производством топлива в России сейчас нет, заверил Новак

Новак: на бирже достаточно объемов нефти даже с учетом возобновления экспорта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Проблем с производством топлива в России сейчас нет, на бирже достаточно объемов даже с учетом возобновления экспорта бензина, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
"У нас сейчас нет проблем с производством (нефтепродуктов - ред.). Даже с открытием экспорта на бирже достаточно объема", - сказал он, добавив, что цены на бирже сейчас снизились больше, чем до возобновления экспорта.
Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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