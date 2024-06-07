Проблем с производством топлива в России сейчас нет, заверил Новак
Новак: на бирже достаточно объемов нефти даже с учетом возобновления экспорта
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Проблем с производством топлива в России сейчас нет, на бирже достаточно объемов даже с учетом возобновления экспорта бензина, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
"У нас сейчас нет проблем с производством (нефтепродуктов - ред.). Даже с открытием экспорта на бирже достаточно объема", - сказал он, добавив, что цены на бирже сейчас снизились больше, чем до возобновления экспорта.
Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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