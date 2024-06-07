https://ria.ru/20240607/nedonoshennye-1951219421.html
Ракова рассказала о проекте долговременной помощи недоношенным детям
Ракова рассказала о проекте долговременной помощи недоношенным детям - РИА Новости, 07.06.2024
Ракова рассказала о проекте долговременной помощи недоношенным детям
Правительство Москвы работает над проектом долговременной помощи, развития и сопровождения детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:20
2024-06-07T09:20
2024-06-07T09:20
общество
москва
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608706_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92adaf451fad31c2d679d8aa5f527489.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Москвы работает над проектом долговременной помощи, развития и сопровождения детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "У нас действительно хорошие и низкие показатели младенческой смертности, очень высокие показатели выживаемости детей с низкой и экстремально низкой массой тела. Мы сейчас работаем над проектом долговременной помощи, развития и сопровождения таких детей. При правильном контроле в первые 3 года они достигают очень больших успехов, и рождение раньше срока не влияет на их дальнейшую жизнь", - рассказала Ракова. По ее словам, в этом году в среднем в месяц рождается 9500 маленьких москвичей. "За 3 месяца родились 27 тысяч человек, из них 4 тройни, 240 двойни, за 5 месяцев порядка 50 тысяч новых москвичей. Мы рады этому, ждем малышей на свет и стараемся помогать и мамам, и детям", - добавила вице-мэр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240531/deti-1949625549.html
https://ria.ru/20240606/rakova-1951142735.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608706_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e770d8a96b1010f264b809dfe9fd18a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова рассказала о проекте долговременной помощи недоношенным детям
В Москве работают над проектом помощи и сопровождения для недоношенных детей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Москвы работает над проектом долговременной помощи, развития и сопровождения детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"У нас действительно хорошие и низкие показатели младенческой смертности, очень высокие показатели выживаемости детей с низкой и экстремально низкой массой тела. Мы сейчас работаем над проектом долговременной помощи, развития и сопровождения таких детей. При правильном контроле в первые 3 года они достигают очень больших успехов, и рождение раньше срока не влияет на их дальнейшую жизнь", - рассказала Ракова
.
По ее словам, в этом году в среднем в месяц рождается 9500 маленьких москвичей.
"За 3 месяца родились 27 тысяч человек, из них 4 тройни, 240 двойни, за 5 месяцев порядка 50 тысяч новых москвичей. Мы рады этому, ждем малышей на свет и стараемся помогать и мамам, и детям", - добавила вице-мэр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.