https://ria.ru/20240607/nedonoshennye-1951219421.html

Ракова рассказала о проекте долговременной помощи недоношенным детям

Ракова рассказала о проекте долговременной помощи недоношенным детям - РИА Новости, 07.06.2024

Ракова рассказала о проекте долговременной помощи недоношенным детям

Правительство Москвы работает над проектом долговременной помощи, развития и сопровождения детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:20

2024-06-07T09:20

2024-06-07T09:20

общество

москва

анастасия ракова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Москвы работает над проектом долговременной помощи, развития и сопровождения детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "У нас действительно хорошие и низкие показатели младенческой смертности, очень высокие показатели выживаемости детей с низкой и экстремально низкой массой тела. Мы сейчас работаем над проектом долговременной помощи, развития и сопровождения таких детей. При правильном контроле в первые 3 года они достигают очень больших успехов, и рождение раньше срока не влияет на их дальнейшую жизнь", - рассказала Ракова. По ее словам, в этом году в среднем в месяц рождается 9500 маленьких москвичей. "За 3 месяца родились 27 тысяч человек, из них 4 тройни, 240 двойни, за 5 месяцев порядка 50 тысяч новых москвичей. Мы рады этому, ждем малышей на свет и стараемся помогать и мамам, и детям", - добавила вице-мэр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240531/deti-1949625549.html

https://ria.ru/20240606/rakova-1951142735.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, анастасия ракова