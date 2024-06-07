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Нацпроекты "Семья" и "Кадры" в июле представят на рассмотрение Мишустину
Нацпроекты "Семья" и "Кадры" в июле представят на рассмотрение Мишустину - РИА Новости, 07.06.2024
Нацпроекты "Семья" и "Кадры" в июле представят на рассмотрение Мишустину
Новые национальные проекты "Семья" и "Кадры" будут рассмотрены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:25
2024-06-07T07:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Новые национальные проекты "Семья" и "Кадры" будут рассмотрены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Есть четкий график рассмотрения национальных проектов у председателя правительства (Михаила Мишустина - ред.). Национальный проект "Семья" и национальный проект "Кадры" будут рассматриваться в июле", - сказал Котяков. Он отметил, что сегодня в рабочем варианте уже сформированы структуры этих национальных проектов. Сейчас они находятся на стадии межведомственного согласования. "В принципе, проекты в достаточно высокой степени готовности. Но предстоит еще донасыщение региональной составляющей, отработка отдельных подходов с депутатами, экспертами, общественными организациями", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240312/tekhnologii-1932515816.html
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экономика, россия, михаил мишустин, антон котяков
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Антон Котяков
Нацпроекты "Семья" и "Кадры" в июле представят на рассмотрение Мишустину
Котяков: Мишустину в июле представят на изучение нацпроекты "Семья" и "Кадры"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Новые национальные проекты "Семья" и "Кадры" будут рассмотрены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Есть четкий график рассмотрения национальных проектов у председателя правительства (Михаила Мишустина - ред.). Национальный проект "Семья" и национальный проект "Кадры" будут рассматриваться в июле", - сказал Котяков.
Он отметил, что сегодня в рабочем варианте уже сформированы структуры этих национальных проектов. Сейчас они находятся на стадии межведомственного согласования.
"В принципе, проекты в достаточно высокой степени готовности. Но предстоит еще донасыщение региональной составляющей, отработка отдельных подходов с депутатами, экспертами, общественными организациями", - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.