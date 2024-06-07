Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил продлить нацпроект по повышению производительности труда - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:41 07.06.2024 (обновлено: 15:59 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/natsproekt-1951399076.html
Путин поручил продлить нацпроект по повышению производительности труда
Путин поручил продлить нацпроект по повышению производительности труда - РИА Новости, 07.06.2024
Путин поручил продлить нацпроект по повышению производительности труда
Федеральные проекты по повышению производительности труда в России нужно продлить в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика",... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:41
2024-06-07T15:59
пмэф-2024
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951397666_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_9b4cb621c507e1955e308b18d084e38f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Федеральные проекты по повышению производительности труда в России нужно продлить в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2024."Текущий год заключительный для действующего национального проекта. Нужно продлить входящие в него федеральные проекты в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика". Более того, предстоит расширить эту практику, чтобы к 2030 году вовлечь в проект по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также все государственные и муниципальные организации социальной сферы", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231207/inefficiency-1914329781.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951397666_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a96e8613be42815e8181c027d722eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин поручил продлить нацпроект по повышению производительности труда

Путин поручил продлить федеральные проекты по повышению производительности труда

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Федеральные проекты по повышению производительности труда в России нужно продлить в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2024.
"Текущий год заключительный для действующего национального проекта. Нужно продлить входящие в него федеральные проекты в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика". Более того, предстоит расширить эту практику, чтобы к 2030 году вовлечь в проект по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также все государственные и муниципальные организации социальной сферы", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Охранник на территории продовольственного рынка - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда
7 декабря 2023, 12:52
 
ПМЭФ-2024РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала