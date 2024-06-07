https://ria.ru/20240607/natsproekt-1951399076.html
Путин поручил продлить нацпроект по повышению производительности труда
Путин поручил продлить нацпроект по повышению производительности труда - РИА Новости, 07.06.2024
Путин поручил продлить нацпроект по повышению производительности труда
Федеральные проекты по повышению производительности труда в России нужно продлить в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика",... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:41
2024-06-07T15:41
2024-06-07T15:59
пмэф-2024
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Федеральные проекты по повышению производительности труда в России нужно продлить в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2024."Текущий год заключительный для действующего национального проекта. Нужно продлить входящие в него федеральные проекты в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика". Более того, предстоит расширить эту практику, чтобы к 2030 году вовлечь в проект по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также все государственные и муниципальные организации социальной сферы", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин поручил продлить нацпроект по повышению производительности труда
Путин поручил продлить федеральные проекты по повышению производительности труда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Федеральные проекты по повышению производительности труда в России нужно продлить в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2024.
"Текущий год заключительный для действующего национального проекта. Нужно продлить входящие в него федеральные проекты в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика". Более того, предстоит расширить эту практику, чтобы к 2030 году вовлечь в проект по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также все государственные и муниципальные организации социальной сферы", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.