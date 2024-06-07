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На саммите в Вашингтоне НАТО не будет обсуждать вступление Украины в альянс - РИА Новости, 07.06.2024
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18:54 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/nato-1951503191.html
На саммите в Вашингтоне НАТО не будет обсуждать вступление Украины в альянс
На саммите в Вашингтоне НАТО не будет обсуждать вступление Украины в альянс - РИА Новости, 07.06.2024
На саммите в Вашингтоне НАТО не будет обсуждать вступление Украины в альянс
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр не ожидает на предстоящем саммите в Вашингтоне дискуссий о параметрах и сроках возможного вступления Украины в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:54
2024-06-07T18:54
в мире
украина
вашингтон (штат)
роб бауэр
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр не ожидает на предстоящем саммите в Вашингтоне дискуссий о параметрах и сроках возможного вступления Украины в альянс. Он заявил об этом в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post."Думаю, понятно, что решения о вступлении Украины в НАТО не будет, поскольку, в первую очередь, Украина находится в состоянии войны. Если бы мы позволили ей вступить в альянс, то нам пришлось бы задействовать пятую статью (о коллективной обороне - ред.), и НАТО оказалась бы в состоянии войны с Россией", - сказал Бауэр. Он добавил, что в альянсе "считают такой шаг неразумным, и Украине об этом известно". "По этой причине, обсуждения (на саммите - ред.) не будут затрагивать сроки и условия вступления Украины в альянс", - подчеркнул Бауэр.
https://ria.ru/20240322/nato-1934968408.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), роб бауэр, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Роб Бауэр, НАТО
На саммите в Вашингтоне НАТО не будет обсуждать вступление Украины в альянс

Адмирал Бауэр: на саммите в Вашингтоне НАТО не будет обсуждать членство Украины

© AP Photo / Virginia MayoГлава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр не ожидает на предстоящем саммите в Вашингтоне дискуссий о параметрах и сроках возможного вступления Украины в альянс. Он заявил об этом в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post.
"Думаю, понятно, что решения о вступлении Украины в НАТО не будет, поскольку, в первую очередь, Украина находится в состоянии войны. Если бы мы позволили ей вступить в альянс, то нам пришлось бы задействовать пятую статью (о коллективной обороне - ред.), и НАТО оказалась бы в состоянии войны с Россией", - сказал Бауэр.
Он добавил, что в альянсе "считают такой шаг неразумным, и Украине об этом известно". "По этой причине, обсуждения (на саммите - ред.) не будут затрагивать сроки и условия вступления Украины в альянс", - подчеркнул Бауэр.
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