https://ria.ru/20240607/nato-1951503191.html

На саммите в Вашингтоне НАТО не будет обсуждать вступление Украины в альянс

На саммите в Вашингтоне НАТО не будет обсуждать вступление Украины в альянс - РИА Новости, 07.06.2024

На саммите в Вашингтоне НАТО не будет обсуждать вступление Украины в альянс

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр не ожидает на предстоящем саммите в Вашингтоне дискуссий о параметрах и сроках возможного вступления Украины в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:54

2024-06-07T18:54

2024-06-07T18:54

в мире

украина

вашингтон (штат)

роб бауэр

нато

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр не ожидает на предстоящем саммите в Вашингтоне дискуссий о параметрах и сроках возможного вступления Украины в альянс. Он заявил об этом в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post."Думаю, понятно, что решения о вступлении Украины в НАТО не будет, поскольку, в первую очередь, Украина находится в состоянии войны. Если бы мы позволили ей вступить в альянс, то нам пришлось бы задействовать пятую статью (о коллективной обороне - ред.), и НАТО оказалась бы в состоянии войны с Россией", - сказал Бауэр. Он добавил, что в альянсе "считают такой шаг неразумным, и Украине об этом известно". "По этой причине, обсуждения (на саммите - ред.) не будут затрагивать сроки и условия вступления Украины в альянс", - подчеркнул Бауэр.

https://ria.ru/20240322/nato-1934968408.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), роб бауэр, нато