https://ria.ru/20240607/nato-1951502215.html
Швейцария укрепляет сотрудничество с НАТО
Швейцария укрепляет сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 07.06.2024
Швейцария укрепляет сотрудничество с НАТО
Швейцария укрепляет свое сотрудничество с НАТО во многих областях, чтобы обеспечить свою безопасность и оставаться надежным партнером Североатлантического... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:52
2024-06-07T18:52
2024-06-07T19:35
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ЖЕНЕВА, 7 июн – РИА Новости. Швейцария укрепляет свое сотрудничество с НАТО во многих областях, чтобы обеспечить свою безопасность и оставаться надежным партнером Североатлантического альянса, говорится в опубликованном докладе на сайте Федерального совета страны."Посредством углубленного сотрудничества с НАТО Швейцария намерена укреплять и развивать свой собственный оборонный потенциал, чтобы оставаться надежным, дееспособным и самодостаточным партнером Североатлантического альянса... НАТО и Швейцария учредили в сентябре 2023 года ITPP (Individually Tailored Partnership Programme - индивидуальную программу сотрудничества) на первоначальный период в два года. Содержащиеся в ней стратегические цели являются относительно широкими и касаются укрепления диалога и практического сотрудничества, развития оперативной совместимости и партнерства на уровне текущих или будущих вызовов безопасности в общих интересах", - сказано в документе.Опираясь на этот процесс, Швейцария расширила сотрудничество с НАТО в области контроля над вооружениями и разоружения, научно-технического сотрудничества, устойчивости, новых и новейших технологий и изменения климата и безопасности, отмечается в докладе.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с конца февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в этом году, все они проводятся с участием стран НАТО.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20240530/referendum-1949420750.html
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в мире, нато, швейцария
Швейцария укрепляет сотрудничество с НАТО
Швейцария стремиться укреплять сотрудничество с НАТО во многих областях
ЖЕНЕВА, 7 июн – РИА Новости. Швейцария укрепляет свое сотрудничество с НАТО во многих областях, чтобы обеспечить свою безопасность и оставаться надежным партнером Североатлантического альянса, говорится в опубликованном докладе на сайте Федерального совета страны.
"Посредством углубленного сотрудничества с НАТО Швейцария намерена укреплять и развивать свой собственный оборонный потенциал, чтобы оставаться надежным, дееспособным и самодостаточным партнером Североатлантического альянса... НАТО и Швейцария учредили в сентябре 2023 года ITPP (Individually Tailored Partnership Programme - индивидуальную программу сотрудничества) на первоначальный период в два года. Содержащиеся в ней стратегические цели являются относительно широкими и касаются укрепления диалога и практического сотрудничества, развития оперативной совместимости и партнерства на уровне текущих или будущих вызовов безопасности в общих интересах", - сказано в документе.
Опираясь на этот процесс, Швейцария расширила сотрудничество с НАТО в области контроля над вооружениями и разоружения, научно-технического сотрудничества, устойчивости, новых и новейших технологий и изменения климата и безопасности, отмечается в докладе.
Швейцария не входит в ЕС
и НАТО, однако Берн
присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ
с конца февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в этом году, все они проводятся с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН
в Женеве Геннадий Гатилов
также отметил, что позиция Швейцарии по Украине
негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева
и его спонсоров из НАТО.