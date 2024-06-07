https://ria.ru/20240607/nato-1951501989.html

НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, заявил адмирал

НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, заявил адмирал - РИА Новости, 07.06.2024

НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, заявил адмирал

Страны-члены НАТО пока не видели изменений в готовности ядерных сил РФ, которые бы заставили их менять свои, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:51

2024-06-07T18:51

2024-06-07T18:51

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Страны-члены НАТО пока не видели изменений в готовности ядерных сил РФ, которые бы заставили их менять свои, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью газете Washington Post. "Хорошей новостью является то, что до сих пор мы не видели ничего в отношении ядерной готовности российских Вооруженных сил, что заставило бы нас изменить нашу (готовность - ред.)", - сказал Бауэр.

https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html

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