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НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, заявил адмирал
НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, заявил адмирал - РИА Новости, 07.06.2024
НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, заявил адмирал
Страны-члены НАТО пока не видели изменений в готовности ядерных сил РФ, которые бы заставили их менять свои, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:51
2024-06-07T18:51
2024-06-07T18:51
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Страны-члены НАТО пока не видели изменений в готовности ядерных сил РФ, которые бы заставили их менять свои, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью газете Washington Post. "Хорошей новостью является то, что до сих пор мы не видели ничего в отношении ядерной готовности российских Вооруженных сил, что заставило бы нас изменить нашу (готовность - ред.)", - сказал Бауэр.
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в мире, россия, роб бауэр, нато
В мире, Россия, Роб Бауэр, НАТО
НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, заявил адмирал
Адмирал Бауэр: НАТО пока не видит изменений в готовности ядерных сил России