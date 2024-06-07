НАТО поставит более жесткие задачи по усилению ПВО, сообщили СМИ
Reuters: НАТО поставит перед членами более жесткие задачи по усилению их ПВО
© U.S. Army / Spc. Stefan EnglishАвтоматическое компьютеризированное зенитное орудие Oerlikon GDF-203 на совместных учениях стран НАТО Saber Strike в Польше
Автоматическое компьютеризированное зенитное орудие Oerlikon GDF-203 на совместных учениях стран НАТО Saber Strike в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости/Прайм. НАТО, как ожидается, поставит перед участниками более жесткие задачи по усилению их ПВО, ракет дальнего радиуса действия и материально-технического потенциала, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.
"Альянс НАТО, как ожидается, поставит перед своими членами более жесткие задачи по усилению их ПВО, ракет дальнего радиуса действия и материально-технического потенциала", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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