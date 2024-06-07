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В Копенгагене напали на премьер-министра Дании
В Копенгагене напали на премьер-министра Дании - РИА Новости, 07.06.2024
В Копенгагене напали на премьер-министра Дании
Мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис премьера. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:12
2024-06-07T23:12
2024-06-07T23:38
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дания
копенгаген
метте фредериксен
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис премьера. "Премьер-министра Метте Фредериксен ударил мужчина в пятницу вечером на (площади. — Прим. ред.) Культорвет в Копенгагене", — говорится в сообщении.Отмечается, что Фредериксен "шокирована" случившимся. Напавшего на нее мужчину задержалиНа инцидент отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель. В соцсети X он осудил атаку, назвав ее "трусливым актом агрессии".
https://ria.ru/20240114/daniya-1921330399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, копенгаген, метте фредериксен
В мире, Дания, Копенгаген, Метте Фредериксен
В Копенгагене напали на премьер-министра Дании
Рейтер: в Копенгагене напали на премьера Фредериксен, злоумышленника задержали