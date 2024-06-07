https://ria.ru/20240607/napadenie-1951560694.html

В Копенгагене напали на премьер-министра Дании

В Копенгагене напали на премьер-министра Дании - РИА Новости, 07.06.2024

В Копенгагене напали на премьер-министра Дании

Мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис премьера. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:12

2024-06-07T23:12

2024-06-07T23:38

в мире

дания

копенгаген

метте фредериксен

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис премьера. "Премьер-министра Метте Фредериксен ударил мужчина в пятницу вечером на (площади. — Прим. ред.) Культорвет в Копенгагене", — говорится в сообщении.Отмечается, что Фредериксен "шокирована" случившимся. Напавшего на нее мужчину задержалиНа инцидент отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель. В соцсети X он осудил атаку, назвав ее "трусливым актом агрессии".

https://ria.ru/20240114/daniya-1921330399.html

дания

копенгаген

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дания, копенгаген, метте фредериксен