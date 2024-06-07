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В Копенгагене напали на премьер-министра Дании - РИА Новости, 07.06.2024
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23:12 07.06.2024 (обновлено: 23:38 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/napadenie-1951560694.html
В Копенгагене напали на премьер-министра Дании
В Копенгагене напали на премьер-министра Дании - РИА Новости, 07.06.2024
В Копенгагене напали на премьер-министра Дании
Мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис премьера. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:12
2024-06-07T23:38
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис премьера. &quot;Премьер-министра Метте Фредериксен ударил мужчина в пятницу вечером на (площади. — Прим. ред.) Культорвет в Копенгагене&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что Фредериксен "шокирована" случившимся. Напавшего на нее мужчину задержалиНа инцидент отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель. В соцсети X он осудил атаку, назвав ее "трусливым актом агрессии".
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в мире, дания, копенгаген, метте фредериксен
В мире, Дания, Копенгаген, Метте Фредериксен
В Копенгагене напали на премьер-министра Дании

Рейтер: в Копенгагене напали на премьера Фредериксен, злоумышленника задержали

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис премьера.
«

"Премьер-министра Метте Фредериксен ударил мужчина в пятницу вечером на (площади. — Прим. ред.) Культорвет в Копенгагене", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Фредериксен "шокирована" случившимся. Напавшего на нее мужчину задержали
На инцидент отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель. В соцсети X он осудил атаку, назвав ее "трусливым актом агрессии".
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
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В миреДанияКопенгагенМетте Фредериксен
 
 
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