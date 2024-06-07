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Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов человек - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:12 07.06.2024 (обновлено: 11:51 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/nalog-1951258192.html
Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов человек
Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов человек - РИА Новости, 07.06.2024
Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов человек
Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов россиян благодаря вычету для семей с детьми, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС)... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:12
2024-06-07T11:51
пмэф-2024
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов россиян благодаря вычету для семей с детьми, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на сессии ПМЭФ "Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики"."У нас налоги для семей с детьми при определенном уровне дохода, наверное, в первый раз за долгие годы падают по сути с тринадцати до шести процентов, и это касается больше 18 миллионов человек", — сказал он.Егоров добавил, что российские власти, как и руководство многих других стран, понимают важность сохранения и приумножения народонаселения. "Конечно, мы помогаем семьям с детьми", – подчеркнул глава ФНС.Кроме того, по его словам, если говорить о стандартных вычетах на детей, которые предложено увеличить в два раза, то их получает, по данным ведомства, 35 миллионов человек.Стандартный налоговый вычет на второго ребенка внесенными правительством поправками предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с 3 000 до 6 000 рублей.В конце мая Минфин предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых — расширенная прогрессия НДФЛ. При этом, согласно предложенным поправкам, для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере семи процентов из тринадцати процентов, то есть ставка НДФЛ для них фактически составит шесть процентов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/kostin-1951096097.html
https://ria.ru/20240606/peskov-1951155682.html
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов человек

Налоговые изменения снизят платежи для 18 миллионов россиян благодаря вычету

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике "Коломенское"
Горожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов россиян благодаря вычету для семей с детьми, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на сессии ПМЭФ "Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики".
«
"У нас налоги для семей с детьми при определенном уровне дохода, наверное, в первый раз за долгие годы падают по сути с тринадцати до шести процентов, и это касается больше 18 миллионов человек", — сказал он.
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Егоров добавил, что российские власти, как и руководство многих других стран, понимают важность сохранения и приумножения народонаселения.
"Конечно, мы помогаем семьям с детьми", – подчеркнул глава ФНС.
Кроме того, по его словам, если говорить о стандартных вычетах на детей, которые предложено увеличить в два раза, то их получает, по данным ведомства, 35 миллионов человек.
Стандартный налоговый вычет на второго ребенка внесенными правительством поправками предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с 3 000 до 6 000 рублей.
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В конце мая Минфин предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых — расширенная прогрессия НДФЛ. При этом, согласно предложенным поправкам, для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере семи процентов из тринадцати процентов, то есть ставка НДФЛ для них фактически составит шесть процентов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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