https://ria.ru/20240607/nalog-1951258192.html

Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов человек

Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов человек - РИА Новости, 07.06.2024

Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов человек

Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов россиян благодаря вычету для семей с детьми, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС)... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:12

2024-06-07T11:12

2024-06-07T11:51

пмэф-2024

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов россиян благодаря вычету для семей с детьми, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на сессии ПМЭФ "Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики"."У нас налоги для семей с детьми при определенном уровне дохода, наверное, в первый раз за долгие годы падают по сути с тринадцати до шести процентов, и это касается больше 18 миллионов человек", — сказал он.Егоров добавил, что российские власти, как и руководство многих других стран, понимают важность сохранения и приумножения народонаселения. "Конечно, мы помогаем семьям с детьми", – подчеркнул глава ФНС.Кроме того, по его словам, если говорить о стандартных вычетах на детей, которые предложено увеличить в два раза, то их получает, по данным ведомства, 35 миллионов человек.Стандартный налоговый вычет на второго ребенка внесенными правительством поправками предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с 3 000 до 6 000 рублей.В конце мая Минфин предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых — расширенная прогрессия НДФЛ. При этом, согласно предложенным поправкам, для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере семи процентов из тринадцати процентов, то есть ставка НДФЛ для них фактически составит шесть процентов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)