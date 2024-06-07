Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951520881.html
ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая
ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая - РИА Новости, 07.06.2024
ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая
Банк России не ждет серьезного влияния на инфляцию в стране из-за потери части урожая, несмотря на рост цен на зерно как в России, так и в мире, заявила глава... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:51
2024-06-07T19:51
экономика
цены на нефть
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894445036_0:322:2963:1989_1920x0_80_0_0_0f5bfe02b334e6410527d3ec0a94ecc3.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России не ждет серьезного влияния на инфляцию в стране из-за потери части урожая, несмотря на рост цен на зерно как в России, так и в мире, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что погодные условия весной были "не очень благоприятными для сельского хозяйства". "И это плохо влияет на урожай некоторых культур. Мы знаем, что Россия - значимый производитель зерна, и поэтому снижение прогнозов по урожаю привело к росту и внутренних, и мировых цен. Но у нас действует плавающая пошлина на экспорт зерна, и поэтому колебания мировых цен меньше переносятся во внутренние цены", - пояснила Набиуллина. "С точки зрения влияния на инфляцию, мы раньше оценивали фактор урожая как такой дезинфляционный фактор, а сейчас, скорее, оцениваем как слабопроинфляционный", - добавила она. Как отметила глава ЦБ, от погодных условий пострадал также урожай фруктов и ягод в Центральной России. "На наш взгляд, эффект будет там тоже не очень большим, потому что эта проблема не коснулась южных регионов, где также производится значительная часть этой продукции. И при необходимости, об этом говорит правительство, импортная продукция заместит потери отечественных производителей", - пояснила она. "Поэтому серьезного влияния на общие темпы роста цен мы не ждем", - подытожила Набиуллина.
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951519583.html
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951511500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894445036_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_9f602fcf4f7e5065bc8a0ef788bfcc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая

Набиуллина: ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая

© AP Photo / Michael ProbstЖенщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия
Женщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Michael Probst
Женщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России не ждет серьезного влияния на инфляцию в стране из-за потери части урожая, несмотря на рост цен на зерно как в России, так и в мире, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что погодные условия весной были "не очень благоприятными для сельского хозяйства". "И это плохо влияет на урожай некоторых культур. Мы знаем, что Россия - значимый производитель зерна, и поэтому снижение прогнозов по урожаю привело к росту и внутренних, и мировых цен. Но у нас действует плавающая пошлина на экспорт зерна, и поэтому колебания мировых цен меньше переносятся во внутренние цены", - пояснила Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле из-за инфляции
Вчера, 19:48
"С точки зрения влияния на инфляцию, мы раньше оценивали фактор урожая как такой дезинфляционный фактор, а сейчас, скорее, оцениваем как слабопроинфляционный", - добавила она.
Как отметила глава ЦБ, от погодных условий пострадал также урожай фруктов и ягод в Центральной России. "На наш взгляд, эффект будет там тоже не очень большим, потому что эта проблема не коснулась южных регионов, где также производится значительная часть этой продукции. И при необходимости, об этом говорит правительство, импортная продукция заместит потери отечественных производителей", - пояснила она.
"Поэтому серьезного влияния на общие темпы роста цен мы не ждем", - подытожила Набиуллина.
Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России
Вчера, 19:25
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала