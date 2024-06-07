https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951520881.html

ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая

ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая - РИА Новости, 07.06.2024

ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая

Банк России не ждет серьезного влияния на инфляцию в стране из-за потери части урожая, несмотря на рост цен на зерно как в России, так и в мире, заявила глава... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:51

2024-06-07T19:51

2024-06-07T19:51

экономика

цены на нефть

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России не ждет серьезного влияния на инфляцию в стране из-за потери части урожая, несмотря на рост цен на зерно как в России, так и в мире, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что погодные условия весной были "не очень благоприятными для сельского хозяйства". "И это плохо влияет на урожай некоторых культур. Мы знаем, что Россия - значимый производитель зерна, и поэтому снижение прогнозов по урожаю привело к росту и внутренних, и мировых цен. Но у нас действует плавающая пошлина на экспорт зерна, и поэтому колебания мировых цен меньше переносятся во внутренние цены", - пояснила Набиуллина. "С точки зрения влияния на инфляцию, мы раньше оценивали фактор урожая как такой дезинфляционный фактор, а сейчас, скорее, оцениваем как слабопроинфляционный", - добавила она. Как отметила глава ЦБ, от погодных условий пострадал также урожай фруктов и ягод в Центральной России. "На наш взгляд, эффект будет там тоже не очень большим, потому что эта проблема не коснулась южных регионов, где также производится значительная часть этой продукции. И при необходимости, об этом говорит правительство, импортная продукция заместит потери отечественных производителей", - пояснила она. "Поэтому серьезного влияния на общие темпы роста цен мы не ждем", - подытожила Набиуллина.

https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951519583.html

https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951511500.html

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экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)