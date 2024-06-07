https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951520881.html
ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая
ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая - РИА Новости, 07.06.2024
ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая
Банк России не ждет серьезного влияния на инфляцию в стране из-за потери части урожая, несмотря на рост цен на зерно как в России, так и в мире, заявила глава... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:51
2024-06-07T19:51
2024-06-07T19:51
экономика
цены на нефть
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России не ждет серьезного влияния на инфляцию в стране из-за потери части урожая, несмотря на рост цен на зерно как в России, так и в мире, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что погодные условия весной были "не очень благоприятными для сельского хозяйства". "И это плохо влияет на урожай некоторых культур. Мы знаем, что Россия - значимый производитель зерна, и поэтому снижение прогнозов по урожаю привело к росту и внутренних, и мировых цен. Но у нас действует плавающая пошлина на экспорт зерна, и поэтому колебания мировых цен меньше переносятся во внутренние цены", - пояснила Набиуллина. "С точки зрения влияния на инфляцию, мы раньше оценивали фактор урожая как такой дезинфляционный фактор, а сейчас, скорее, оцениваем как слабопроинфляционный", - добавила она. Как отметила глава ЦБ, от погодных условий пострадал также урожай фруктов и ягод в Центральной России. "На наш взгляд, эффект будет там тоже не очень большим, потому что эта проблема не коснулась южных регионов, где также производится значительная часть этой продукции. И при необходимости, об этом говорит правительство, импортная продукция заместит потери отечественных производителей", - пояснила она. "Поэтому серьезного влияния на общие темпы роста цен мы не ждем", - подытожила Набиуллина.
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951519583.html
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экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая
Набиуллина: ЦБ не ждет серьезного влияния на инфляцию из-за потери части урожая
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России не ждет серьезного влияния на инфляцию в стране из-за потери части урожая, несмотря на рост цен на зерно как в России, так и в мире, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что погодные условия весной были "не очень благоприятными для сельского хозяйства". "И это плохо влияет на урожай некоторых культур. Мы знаем, что Россия - значимый производитель зерна, и поэтому снижение прогнозов по урожаю привело к росту и внутренних, и мировых цен. Но у нас действует плавающая пошлина на экспорт зерна, и поэтому колебания мировых цен меньше переносятся во внутренние цены", - пояснила Набиуллина.
"С точки зрения влияния на инфляцию, мы раньше оценивали фактор урожая как такой дезинфляционный фактор, а сейчас, скорее, оцениваем как слабопроинфляционный", - добавила она.
Как отметила глава ЦБ, от погодных условий пострадал также урожай фруктов и ягод в Центральной России. "На наш взгляд, эффект будет там тоже не очень большим, потому что эта проблема не коснулась южных регионов, где также производится значительная часть этой продукции. И при необходимости, об этом говорит правительство, импортная продукция заместит потери отечественных производителей", - пояснила она.
"Поэтому серьезного влияния на общие темпы роста цен мы не ждем", - подытожила Набиуллина.