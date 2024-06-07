https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951519583.html
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле из-за инфляции
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле из-за инфляции - РИА Новости, 07.06.2024
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле из-за инфляции
Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:48
2024-06-07T19:48
2024-06-07T19:48
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле", - сказала она.
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951514203.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле из-за инфляции
Набиуллина: в июле возможно повышение ключевой ставки из-за устойчивой инфляции