https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951519583.html

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле из-за инфляции

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле из-за инфляции - РИА Новости, 07.06.2024

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле из-за инфляции

Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:48

2024-06-07T19:48

2024-06-07T19:48

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле", - сказала она.

https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951514203.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)