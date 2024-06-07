https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951510693.html

Инфляция по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявила Набиуллина

Инфляция по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявила Набиуллина - РИА Новости, 07.06.2024

Инфляция по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявила Набиуллина

Инфляция в РФ по итогам 2024 года может превысить ожидавшийся в апреле диапазон 4,3-4,8%, прогноз будет пересматриваться, заявила на пресс-конференции глава... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:23

2024-06-07T19:23

2024-06-07T19:23

экономика

цены на нефть

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам 2024 года может превысить ожидавшийся в апреле диапазон 4,3-4,8%, прогноз будет пересматриваться, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается инфляции в 2024 году, то действительно, возникла вероятность, что инфляция по году может превысить тот диапазон, который мы давали в апрельском прогнозе. Мы в июле будем уточнять прогноз", - сказала она. В апреле ЦБ повысил прогноз по инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.

https://ria.ru/20240515/inflyatsiya-1946266595.html

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экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)