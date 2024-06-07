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Инфляция по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявила Набиуллина - РИА Новости, 07.06.2024
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19:23 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951510693.html
Инфляция по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявила Набиуллина
Инфляция по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявила Набиуллина - РИА Новости, 07.06.2024
Инфляция по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявила Набиуллина
Инфляция в РФ по итогам 2024 года может превысить ожидавшийся в апреле диапазон 4,3-4,8%, прогноз будет пересматриваться, заявила на пресс-конференции глава... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:23
2024-06-07T19:23
экономика
цены на нефть
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам 2024 года может превысить ожидавшийся в апреле диапазон 4,3-4,8%, прогноз будет пересматриваться, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается инфляции в 2024 году, то действительно, возникла вероятность, что инфляция по году может превысить тот диапазон, который мы давали в апрельском прогнозе. Мы в июле будем уточнять прогноз", - сказала она. В апреле ЦБ повысил прогноз по инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.
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экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляция по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявила Набиуллина

Набиуллина: инфляция может превысить прогноз, его будут пересматривать

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам 2024 года может превысить ожидавшийся в апреле диапазон 4,3-4,8%, прогноз будет пересматриваться, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается инфляции в 2024 году, то действительно, возникла вероятность, что инфляция по году может превысить тот диапазон, который мы давали в апрельском прогнозе. Мы в июле будем уточнять прогноз", - сказала она.
В апреле ЦБ повысил прогноз по инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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