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Норма сбережений россиян достигла максимума за 10 лет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 07.06.2024
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19:07 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951506621.html
Норма сбережений россиян достигла максимума за 10 лет, заявила Набиуллина
Норма сбережений россиян достигла максимума за 10 лет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 07.06.2024
Норма сбережений россиян достигла максимума за 10 лет, заявила Набиуллина
Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:07
2024-06-07T19:07
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сберегательная активность населения оставалась высокой. В первом квартале норма сбережений достигла максимума для этого периода за 10 лет", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Глава ЦБ отметила, что высокие ставки по вкладам продолжали способствовать притоку средств населения в банки. Кроме того, банки усилили конкуренцию за вкладчиков после увеличения лимита перевода между своими счетами до 30 миллионов рублей. "Это привело к тому, что банки повышали ставки, чтобы удержать клиентов", - добавила Набиуллина.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Норма сбережений россиян достигла максимума за 10 лет, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: норма сбережений россиян достигла максимума за 10 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сберегательная активность населения оставалась высокой. В первом квартале норма сбережений достигла максимума для этого периода за 10 лет", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Глава ЦБ отметила, что высокие ставки по вкладам продолжали способствовать притоку средств населения в банки. Кроме того, банки усилили конкуренцию за вкладчиков после увеличения лимита перевода между своими счетами до 30 миллионов рублей.
"Это привело к тому, что банки повышали ставки, чтобы удержать клиентов", - добавила Набиуллина.
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