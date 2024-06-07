https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951506621.html

Норма сбережений россиян достигла максимума за 10 лет, заявила Набиуллина

Норма сбережений россиян достигла максимума за 10 лет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 07.06.2024

Норма сбережений россиян достигла максимума за 10 лет, заявила Набиуллина

Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:07

2024-06-07T19:07

2024-06-07T19:07

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сберегательная активность населения оставалась высокой. В первом квартале норма сбережений достигла максимума для этого периода за 10 лет", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Глава ЦБ отметила, что высокие ставки по вкладам продолжали способствовать притоку средств населения в банки. Кроме того, банки усилили конкуренцию за вкладчиков после увеличения лимита перевода между своими счетами до 30 миллионов рублей. "Это привело к тому, что банки повышали ставки, чтобы удержать клиентов", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20240607/stavka-1951505798.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)