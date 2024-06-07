Бриедис рассказал про цели создания MVNO
© iStock.com / bernardbodoДевушка использует телефон на пляже
© iStock.com / bernardbodo
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число абонентов виртуального оператора Т-Мобайл (ранее Тинькофф Мобайл) составляет 6 миллионов, сообщил генеральный директор компании Виталий Бриедис в интервью "Коммерсанту".
Создание виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) рядом российских банков Бриедис объясняет синергией технологий.
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
2 апреля, 08:07
"Мы рынку доказали, что банковские MVNO — правильный путь. Мобильная связь очень востребована именно рядом с банкингом, это органичная синергия технологий", - отметил он.
Тесная связь банковского и операторского контуров позволяет также эффективно пресекать телефонное мошенничество.
"… Оператор и банк — идеальная связка для защиты от телефонного мошенничества, только заявленный объем по рынку которого в прошлом году — 16 миллиардов рублей, по данным ЦБ. Смело умножайте на 10 эту цифру. Это огромные суммы, которые теряют клиенты разных банков", - пояснил он.
В ответ на вопрос, удастся ли победить телефонное мошенничество, гендиректор Т-Мобайл ответил, что это может быть возможно, когда мошенничество станет максимально невыгодным.
"Мы технологически понимаем, как это делать. В последнее время казалось, что победить мошенничество как класс не получится, потому что мы в этой истории догоняющие — схемы придумываются очень быстро, например, мошенничество переходит в мессенджеры. Но мы уже начинаем бороться и с мошенничеством в мессенджерах, анализируя трафик и нетипичное поведение абонента. Для победы над телефонным мошенничеством в РФ рынок и государство сейчас объединяются, чтобы сделать единый технологический купол", - пояснил Бриедис в интервью изданию.