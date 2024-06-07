https://ria.ru/20240607/mvno-1951512040.html

Бриедис рассказал про цели создания MVNO

Бриедис рассказал про цели создания MVNO - РИА Новости, 07.06.2024

Бриедис рассказал про цели создания MVNO

Число абонентов виртуального оператора Т-Мобайл (ранее Тинькофф Мобайл) составляет 6 миллионов, сообщил генеральный директор компании Виталий Бриедис в интервью РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:26

2024-06-07T19:26

2024-06-07T19:26

пмэф-2024

технологии

россия

тинькофф. кредитные системы

центральный банк рф (цб рф)

пмэф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число абонентов виртуального оператора Т-Мобайл (ранее Тинькофф Мобайл) составляет 6 миллионов, сообщил генеральный директор компании Виталий Бриедис в интервью "Коммерсанту". Создание виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) рядом российских банков Бриедис объясняет синергией технологий. "Мы рынку доказали, что банковские MVNO — правильный путь. Мобильная связь очень востребована именно рядом с банкингом, это органичная синергия технологий", - отметил он. Тесная связь банковского и операторского контуров позволяет также эффективно пресекать телефонное мошенничество. "… Оператор и банк — идеальная связка для защиты от телефонного мошенничества, только заявленный объем по рынку которого в прошлом году — 16 миллиардов рублей, по данным ЦБ. Смело умножайте на 10 эту цифру. Это огромные суммы, которые теряют клиенты разных банков", - пояснил он. В ответ на вопрос, удастся ли победить телефонное мошенничество, гендиректор Т-Мобайл ответил, что это может быть возможно, когда мошенничество станет максимально невыгодным. "Мы технологически понимаем, как это делать. В последнее время казалось, что победить мошенничество как класс не получится, потому что мы в этой истории догоняющие — схемы придумываются очень быстро, например, мошенничество переходит в мессенджеры. Но мы уже начинаем бороться и с мошенничеством в мессенджерах, анализируя трафик и нетипичное поведение абонента. Для победы над телефонным мошенничеством в РФ рынок и государство сейчас объединяются, чтобы сделать единый технологический купол", - пояснил Бриедис в интервью изданию.

https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html

https://ria.ru/20240130/bilayn-1924311102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф), пмэф