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Бриедис рассказал про цели создания MVNO - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:26 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/mvno-1951512040.html
Бриедис рассказал про цели создания MVNO
Бриедис рассказал про цели создания MVNO - РИА Новости, 07.06.2024
Бриедис рассказал про цели создания MVNO
Число абонентов виртуального оператора Т-Мобайл (ранее Тинькофф Мобайл) составляет 6 миллионов, сообщил генеральный директор компании Виталий Бриедис в интервью РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:26
2024-06-07T19:26
пмэф-2024
технологии
россия
тинькофф. кредитные системы
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число абонентов виртуального оператора Т-Мобайл (ранее Тинькофф Мобайл) составляет 6 миллионов, сообщил генеральный директор компании Виталий Бриедис в интервью "Коммерсанту". Создание виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) рядом российских банков Бриедис объясняет синергией технологий. "Мы рынку доказали, что банковские MVNO — правильный путь. Мобильная связь очень востребована именно рядом с банкингом, это органичная синергия технологий", - отметил он. Тесная связь банковского и операторского контуров позволяет также эффективно пресекать телефонное мошенничество. "… Оператор и банк — идеальная связка для защиты от телефонного мошенничества, только заявленный объем по рынку которого в прошлом году — 16 миллиардов рублей, по данным ЦБ. Смело умножайте на 10 эту цифру. Это огромные суммы, которые теряют клиенты разных банков", - пояснил он. В ответ на вопрос, удастся ли победить телефонное мошенничество, гендиректор Т-Мобайл ответил, что это может быть возможно, когда мошенничество станет максимально невыгодным. "Мы технологически понимаем, как это делать. В последнее время казалось, что победить мошенничество как класс не получится, потому что мы в этой истории догоняющие — схемы придумываются очень быстро, например, мошенничество переходит в мессенджеры. Но мы уже начинаем бороться и с мошенничеством в мессенджерах, анализируя трафик и нетипичное поведение абонента. Для победы над телефонным мошенничеством в РФ рынок и государство сейчас объединяются, чтобы сделать единый технологический купол", - пояснил Бриедис в интервью изданию.
https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html
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технологии, россия, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф), пмэф
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Бриедис рассказал про цели создания MVNO

© iStock.com / bernardbodoДевушка использует телефон на пляже
Девушка использует телефон на пляже - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© iStock.com / bernardbodo
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число абонентов виртуального оператора Т-Мобайл (ранее Тинькофф Мобайл) составляет 6 миллионов, сообщил генеральный директор компании Виталий Бриедис в интервью "Коммерсанту".
Создание виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) рядом российских банков Бриедис объясняет синергией технологий.
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"Мы рынку доказали, что банковские MVNO — правильный путь. Мобильная связь очень востребована именно рядом с банкингом, это органичная синергия технологий", - отметил он.
Тесная связь банковского и операторского контуров позволяет также эффективно пресекать телефонное мошенничество.
"… Оператор и банк — идеальная связка для защиты от телефонного мошенничества, только заявленный объем по рынку которого в прошлом году — 16 миллиардов рублей, по данным ЦБ. Смело умножайте на 10 эту цифру. Это огромные суммы, которые теряют клиенты разных банков", - пояснил он.
В ответ на вопрос, удастся ли победить телефонное мошенничество, гендиректор Т-Мобайл ответил, что это может быть возможно, когда мошенничество станет максимально невыгодным.
"Мы технологически понимаем, как это делать. В последнее время казалось, что победить мошенничество как класс не получится, потому что мы в этой истории догоняющие — схемы придумываются очень быстро, например, мошенничество переходит в мессенджеры. Но мы уже начинаем бороться и с мошенничеством в мессенджерах, анализируя трафик и нетипичное поведение абонента. Для победы над телефонным мошенничеством в РФ рынок и государство сейчас объединяются, чтобы сделать единый технологический купол", - пояснил Бриедис в интервью изданию.
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ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияТинькофф. Кредитные СистемыЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ПМЭФ
 
 
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