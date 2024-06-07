https://ria.ru/20240607/musorosortirovka-1951376708.html

Три мусоросортировочных комплекса будут построены на Ямале

Три мусоросортировочных комплекса будут построены на Ямале - РИА Новости, 07.06.2024

Три мусоросортировочных комплекса будут построены на Ямале

Три мусоросортировочных комплекса будут построены в Ямало-Ненецком автономном округе на условиях совместного финансирования, соответствующее соглашение на полях РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:07

2024-06-07T15:07

2024-06-07T15:07

ямало-ненецкий автономный округ

жкх

ямал

салехард

новый уренгой

дмитрий артюхов

денис буцаев

совкомбанк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Три мусоросортировочных комплекса будут построены в Ямало-Ненецком автономном округе на условиях совместного финансирования, соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали глава региона Дмитрий Артюхов, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Михаил Автухов, сообщает пресс-служба правительства Ямала. "Обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов – задача, которую ставит глава государства. Для нашего отдаленного северного региона это вызов. Механизм концессии с льготным финансированием для возведения мусоросортировочных комплексов на Ямале позволит существенно улучшить работу по обращению с коммунальными отходами", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Три автоматизированных мусоросортировочных комплекса будут построены в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Также в рамках проектов будут построены участки компостирования органической фракции отходов. Суммарная мощность объектов составит 203 тысячи тонн твердых коммунальных отходов в год, добавил Буцаев. Финансирование проектам предоставит Совкомбанк через приобретение облигаций РЭО. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231019/yamal-1903955720.html

ямал

салехард

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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