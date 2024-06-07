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Три мусоросортировочных комплекса будут построены на Ямале - РИА Новости, 07.06.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:07 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/musorosortirovka-1951376708.html
Три мусоросортировочных комплекса будут построены на Ямале
Три мусоросортировочных комплекса будут построены на Ямале - РИА Новости, 07.06.2024
Три мусоросортировочных комплекса будут построены на Ямале
Три мусоросортировочных комплекса будут построены в Ямало-Ненецком автономном округе на условиях совместного финансирования, соответствующее соглашение на полях РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:07
2024-06-07T15:07
ямало-ненецкий автономный округ
жкх
ямал
салехард
новый уренгой
дмитрий артюхов
денис буцаев
совкомбанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Три мусоросортировочных комплекса будут построены в Ямало-Ненецком автономном округе на условиях совместного финансирования, соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали глава региона Дмитрий Артюхов, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Михаил Автухов, сообщает пресс-служба правительства Ямала. "Обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов – задача, которую ставит глава государства. Для нашего отдаленного северного региона это вызов. Механизм концессии с льготным финансированием для возведения мусоросортировочных комплексов на Ямале позволит существенно улучшить работу по обращению с коммунальными отходами", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Три автоматизированных мусоросортировочных комплекса будут построены в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Также в рамках проектов будут построены участки компостирования органической фракции отходов. Суммарная мощность объектов составит 203 тысячи тонн твердых коммунальных отходов в год, добавил Буцаев. Финансирование проектам предоставит Совкомбанк через приобретение облигаций РЭО. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231019/yamal-1903955720.html
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жкх, ямал, салехард, новый уренгой, дмитрий артюхов, денис буцаев, совкомбанк, российский экологический оператор, мусор, бытовой мусор, раздельный сбор мусора, пмэф
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЖКХ, Ямал, Салехард, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов, Денис Буцаев, Совкомбанк, Российский экологический оператор, Мусор, Бытовой мусор, раздельный сбор мусора, ПМЭФ

Три мусоросортировочных комплекса будут построены на Ямале

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Три мусоросортировочных комплекса будут построены в Ямало-Ненецком автономном округе на условиях совместного финансирования, соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали глава региона Дмитрий Артюхов, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Михаил Автухов, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
«
"Обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов – задача, которую ставит глава государства. Для нашего отдаленного северного региона это вызов. Механизм концессии с льготным финансированием для возведения мусоросортировочных комплексов на Ямале позволит существенно улучшить работу по обращению с коммунальными отходами", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Три автоматизированных мусоросортировочных комплекса будут построены в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Также в рамках проектов будут построены участки компостирования органической фракции отходов. Суммарная мощность объектов составит 203 тысячи тонн твердых коммунальных отходов в год, добавил Буцаев. Финансирование проектам предоставит Совкомбанк через приобретение облигаций РЭО.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Ямало-Ненецкий автономный округЖКХЯмалСалехардНовый УренгойДмитрий АртюховДенис БуцаевСовкомбанкРоссийский экологический операторМусорБытовой мусорраздельный сбор мусораПМЭФ
 
 
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