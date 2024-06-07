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Мурашко призвал создать здоровьесберегающую среду по всей стране
Мурашко призвал создать здоровьесберегающую среду по всей стране - РИА Новости, 07.06.2024
Мурашко призвал создать здоровьесберегающую среду по всей стране
Здоровьесберегающая среда должна быть сформирована по всей стране, она складывается из психологической поддержки семьи, здорового и активного образа жизни, а... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:10
2024-06-07T11:10
2024-06-07T11:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Здоровьесберегающая среда должна быть сформирована по всей стране, она складывается из психологической поддержки семьи, здорового и активного образа жизни, а также отказа от вредных привычек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ. "Высокий уровень рождаемости, потому что это формирует и, в том числе, многопоколенную семью, психологическое здоровье. Поддержка членов семьи, общение, культурные традиции – вот это здоровьесберегающая среда. Она должна создаваться на территории всей страны примерно в равных возможностях", - сказал Мурашко во время конференции "Экономика здоровья. Как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения". На примере Кавказского региона министр отметил, что ключевыми факторами для увеличения продолжительности жизни являются низкое потребление алкоголя, невысокий процент курящих, высокая физическая активность и стиль питания, в котором преобладает растительная пища. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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общество, россия, михаил мурашко
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко призвал создать здоровьесберегающую среду по всей стране
Мурашко: здоровьесберегающая среда должна быть сформирована в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Здоровьесберегающая среда должна быть сформирована по всей стране, она складывается из психологической поддержки семьи, здорового и активного образа жизни, а также отказа от вредных привычек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ.
«
"Высокий уровень рождаемости, потому что это формирует и, в том числе, многопоколенную семью, психологическое здоровье. Поддержка членов семьи, общение, культурные традиции – вот это здоровьесберегающая среда. Она должна создаваться на территории всей страны примерно в равных возможностях", - сказал Мурашко во время конференции "Экономика здоровья. Как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения".
На примере Кавказского региона министр отметил, что ключевыми факторами для увеличения продолжительности жизни являются низкое потребление алкоголя, невысокий процент курящих, высокая физическая активность и стиль питания, в котором преобладает растительная пища.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.