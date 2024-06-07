https://ria.ru/20240607/mrot-1951507018.html
Голикова не ответила, какая сумма потребуется на повышение МРОТ
Голикова не ответила, какая сумма потребуется на повышение МРОТ - РИА Новости, 07.06.2024
Голикова не ответила, какая сумма потребуется на повышение МРОТ
Сумму, которая потребуется на повышение МРОТ, ещё предстоит определить, заявила вице-премьер Татьяна Голикова РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:08
2024-06-07T19:08
2024-06-07T19:28
татьяна голикова
экономика
мрот
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сумму, которая потребуется на повышение МРОТ, ещё предстоит определить, заявила вице-премьер Татьяна Голикова РИА Новости."По повышению МРОТ нужно будет считать. Мы же должны посчитать, сколько субъектам ещё понадобится финансовых ресурсов. Это нагрузка, которую в основном они несут... когда обновим прогноз, тогда и появится понимание", - сказала она.Путин в своём выступлении на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате: с 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тысяч, к 2030 году вырастет до 35 тысяч.
https://ria.ru/20240401/mrot-1937087475.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, экономика, мрот
Татьяна Голикова, Экономика, МРОТ
Голикова не ответила, какая сумма потребуется на повышение МРОТ
Голикова: сумму, которая потребуется на повышение МРОТ, еще предстоит определить
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сумму, которая потребуется на повышение МРОТ, ещё предстоит определить, заявила вице-премьер Татьяна Голикова РИА Новости.
"По повышению МРОТ нужно будет считать. Мы же должны посчитать, сколько субъектам ещё понадобится финансовых ресурсов. Это нагрузка, которую в основном они несут... когда обновим прогноз, тогда и появится понимание", - сказала она.
Путин в своём выступлении на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате: с 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тысяч, к 2030 году вырастет до 35 тысяч.