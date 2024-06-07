https://ria.ru/20240607/mrot-1951507018.html

Голикова не ответила, какая сумма потребуется на повышение МРОТ

Голикова не ответила, какая сумма потребуется на повышение МРОТ - РИА Новости, 07.06.2024

Голикова не ответила, какая сумма потребуется на повышение МРОТ

Сумму, которая потребуется на повышение МРОТ, ещё предстоит определить, заявила вице-премьер Татьяна Голикова РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:08

2024-06-07T19:08

2024-06-07T19:28

татьяна голикова

экономика

мрот

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сумму, которая потребуется на повышение МРОТ, ещё предстоит определить, заявила вице-премьер Татьяна Голикова РИА Новости."По повышению МРОТ нужно будет считать. Мы же должны посчитать, сколько субъектам ещё понадобится финансовых ресурсов. Это нагрузка, которую в основном они несут... когда обновим прогноз, тогда и появится понимание", - сказала она.Путин в своём выступлении на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате: с 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тысяч, к 2030 году вырастет до 35 тысяч.

https://ria.ru/20240401/mrot-1937087475.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

татьяна голикова, экономика, мрот