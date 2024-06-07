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МРОТ будет привязан к медианной зарплате, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:06 07.06.2024 (обновлено: 16:52 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/mrot-1951411423.html
МРОТ будет привязан к медианной зарплате, заявил Путин
МРОТ будет привязан к медианной зарплате, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
МРОТ будет привязан к медианной зарплате, заявил Путин
Индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России привяжут к общему росту зарплат в экономике страны, сообщил президент Владимир Путин во время... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:06
2024-06-07T16:52
пмэф-2024
общество
владимир путин
мрот
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России привяжут к общему росту зарплат в экономике страны, сообщил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).&quot;Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей&quot;, — сказал он.Глава государства уточнил, что в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом, превысив отметку в 22 тысячи рублей в месяц. Путин подчеркнул, что это рост еще примерно на 15 процентов.Он объяснил, что затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц. Кроме того, президент отметил, что показатель уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции.В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей.В мае Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030 году увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о росте зарплат
Путин о росте зарплат
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общество, владимир путин, мрот, экономика, россия
ПМЭФ-2024, Общество, Владимир Путин, МРОТ, Экономика, Россия
МРОТ будет привязан к медианной зарплате, заявил Путин

Путин: с 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тыс. руб.

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России привяжут к общему росту зарплат в экономике страны, сообщил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«

"Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей", — сказал он.

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Глава государства уточнил, что в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом, превысив отметку в 22 тысячи рублей в месяц. Путин подчеркнул, что это рост еще примерно на 15 процентов.
Он объяснил, что затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц. Кроме того, президент отметил, что показатель уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции.
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В мае Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030 году увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
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