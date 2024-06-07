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Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:27 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/most-1951196614.html
Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году
Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году - РИА Новости, 07.06.2024
Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году
Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T03:27
2024-06-07T03:27
пмэф-2024
экономика
алексей чекунков
айсен николаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "По Ленскому мосту сомнений больше нет – он будет построен. Был процесс балансировки регионального и федерального участия. Все решения концептуальные приняты – мост будет построен в ближайшие пять лет. Стройка начнется в следующем году, в течение пяти лет он будет построен", - сказал министр. Он отметил, что мост официально включен в мастер-план развития территории. Говоря о соотношении финансирования стройки, Чекунков добавил, что это будет примерно 50% федеральных средств и 50% - из регионального бюджета. В декабре 2023 году глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что строительство моста через реку Лена в Якутии по поручению президента страны завершится до 2028 года. Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html
https://ria.ru/20240606/most-1950967562.html
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экономика, алексей чекунков, айсен николаев
ПМЭФ-2024, Экономика, Алексей Чекунков, Айсен Николаев
Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году

Чекунков: строительство моста через реку Лена в Якутии начнут в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена
Река Лена - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Река Лена . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"По Ленскому мосту сомнений больше нет – он будет построен. Был процесс балансировки регионального и федерального участия. Все решения концептуальные приняты – мост будет построен в ближайшие пять лет. Стройка начнется в следующем году, в течение пяти лет он будет построен", - сказал министр.
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Он отметил, что мост официально включен в мастер-план развития территории.
Говоря о соотношении финансирования стройки, Чекунков добавил, что это будет примерно 50% федеральных средств и 50% - из регионального бюджета.
В декабре 2023 году глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что строительство моста через реку Лена в Якутии по поручению президента страны завершится до 2028 года. Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Проект строительства моста Сахалин — материк находится на этапе обоснования
Вчера, 12:57
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаАлексей ЧекунковАйсен Николаев
 
 
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