https://ria.ru/20240607/most-1951196614.html

Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году

Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году - РИА Новости, 07.06.2024

Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году

Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T03:27

2024-06-07T03:27

2024-06-07T03:27

пмэф-2024

экономика

алексей чекунков

айсен николаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "По Ленскому мосту сомнений больше нет – он будет построен. Был процесс балансировки регионального и федерального участия. Все решения концептуальные приняты – мост будет построен в ближайшие пять лет. Стройка начнется в следующем году, в течение пяти лет он будет построен", - сказал министр. Он отметил, что мост официально включен в мастер-план развития территории. Говоря о соотношении финансирования стройки, Чекунков добавил, что это будет примерно 50% федеральных средств и 50% - из регионального бюджета. В декабре 2023 году глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что строительство моста через реку Лена в Якутии по поручению президента страны завершится до 2028 года. Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html

https://ria.ru/20240606/most-1950967562.html

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экономика, алексей чекунков, айсен николаев