https://ria.ru/20240607/moskva-1951347649.html

В Москве в пятницу ожидаются гроза, град и до 20 миллиметров осадков

В Москве в пятницу ожидаются гроза, град и до 20 миллиметров осадков - РИА Новости, 07.06.2024

В Москве в пятницу ожидаются гроза, град и до 20 миллиметров осадков

Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду в пятницу в Москве, может выпасть до 20 миллиметров осадков, сообщили РИА РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:23

2024-06-07T14:23

2024-06-07T14:23

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михаил леус

экология в россии

москва

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду в пятницу в Москве, может выпасть до 20 миллиметров осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По данным Метеобюро Москвы, 07.06.2024 года в Москве ожидается сильный дождь, возможна гроза, град. Количество осадков - до 20 миллиметров. Усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев, пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что ветер будет дуть северо-западный, порывистый. Атмосферное давление будет расти: к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

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общество, михаил леус, экология в россии, москва