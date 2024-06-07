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В Москве в пятницу ожидаются гроза, град и до 20 миллиметров осадков - РИА Новости, 07.06.2024
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14:23 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/moskva-1951347649.html
В Москве в пятницу ожидаются гроза, град и до 20 миллиметров осадков
В Москве в пятницу ожидаются гроза, град и до 20 миллиметров осадков - РИА Новости, 07.06.2024
В Москве в пятницу ожидаются гроза, град и до 20 миллиметров осадков
Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду в пятницу в Москве, может выпасть до 20 миллиметров осадков, сообщили РИА РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:23
2024-06-07T14:23
общество
михаил леус
экология в россии
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду в пятницу в Москве, может выпасть до 20 миллиметров осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По данным Метеобюро Москвы, 07.06.2024 года в Москве ожидается сильный дождь, возможна гроза, град. Количество осадков - до 20 миллиметров. Усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев, пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что ветер будет дуть северо-западный, порывистый. Атмосферное давление будет расти: к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, михаил леус, экология в россии, москва
Общество, Михаил Леус, Экология в России, Москва
В Москве в пятницу ожидаются гроза, град и до 20 миллиметров осадков

МЧС: в Москве в пятницу ожидаются дождь, гроза, град и до 20 миллиметров осадков

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГрад в Москве
Град в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Град в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду в пятницу в Москве, может выпасть до 20 миллиметров осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
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"По данным Метеобюро Москвы, 07.06.2024 года в Москве ожидается сильный дождь, возможна гроза, град. Количество осадков - до 20 миллиметров. Усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев, пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что ветер будет дуть северо-западный, порывистый. Атмосферное давление будет расти: к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Река Лена - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ОбществоМихаил ЛеусЭкология в РоссииМосква
 
 
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