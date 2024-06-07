https://ria.ru/20240607/moskva-1951247140.html

В Москве до конца года появятся два центра женского здоровья

В Москве до конца года появятся два центра женского здоровья - РИА Новости, 07.06.2024

В Москве до конца года появятся два центра женского здоровья

Ещё два центра женского здоровья появятся в Москве до конца года, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:39

2024-06-07T10:39

2024-06-07T10:39

пмэф-2024

общество

москва

анастасия ракова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ещё два центра женского здоровья появятся в Москве до конца года, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы в декабре запустили первый центр женского здоровья. На самом деле, это старт внедрения в Москве нового стандарта акушерско-гинекологической помощи женщинам. На сегодняшний день мы уже подобрали за короткий срок 20 помещений, которые действительно могут сформировать полноценный центр, 15 из них находятся в ремонте, два запустим до конца года, к середине или концу следующего года запустим остальные", - рассказала Ракова. По ее словам, эта мера позволит выйти на новый уровень помощи женщинам в процессе сопровождения ее в ожидании ребенка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/rakova-1951142735.html

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общество, москва, анастасия ракова